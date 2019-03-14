Гриценко та Добродомов підписали меморандум: що він передбачає
Лідер політичної партії "Громадянська позиція", кандидат у президенти Анатолій Гриценко та лідер політичної партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов уклали спільний меморандум.
У меморандумі ключові засади внутрішньої та зовнішньої політики, повідомляє прес-служба Гриценка.
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Про ще йдеться у меморандумі? Про проведення деолігархізації, ефективну судову реформу, подолання бідності, повернення окупованих територій Донбасу та анексованого Криму та неухильний курсу щодо набуття членства України в Євросоюзі та НАТО.
Кандидат у президенти додав, що команди разом підуть і на парламентські, і на президентські вибори.
У той же час Добродомов підкреслив, що зараз країна опинилась перед загрозами, з якими може боротись тільки проукраїнський, антикорупційний президент.
Напередодні позафракційний нардеп Дмитро Добродомов вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України. Політик вирішив підтримати Анатолія Гриценка. Окрім Добродомова, на користь Гриценка з виборів знявся міський голова Львова, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий. Політики вирішили об’єднати свої зусилля на виборах президента. А ще на користь Гриценка з виборів знявся Дмитро Гнап.
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