В боях за Соледар и Бахмут Бабич проявил себя как настоящий лидер. Защитник смело повел других за собой.

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Наев встретился с героическим гранатометчиком Бабичем

Имел честь встретиться с настоящим воином Григорием Бабичем – гранатометчиком отдельной механизированной бригады. В боях за Соледар и Бахмут этот мужественный, неординарный человек проявил себя как настоящий лидер, смело поведя за собой других,

– сообщил Наев.

Известно, что при попытке захвата позиций роты российскими войсками Григорий Бабич смог удержать личный состав подразделения на позициях и заставил врага отступить, нанеся ему существенные потери.

"По внешнему виду он – обычный парень, но сколько силы, решительности и отваги в его глазах. Его проницательный взгляд рассказывает о пережитом. Там было страшно, круглосуточно работала вражеская артиллерия и авиация. А особенно страшно было терять своих собратьев", – отметил командующий Об сил ВСУ.

Наев подчеркнул, что именно благодаря таким бойцам, самоотверженно выполняющим свою работу, мы держимся и двигаемся дальше ради нашей общей победы.

Наев встретился с Бабичем / фото Сергея Наева

Сырский посетил воинов на передовой возле Бахмута

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил передовую на Бахмутском направлении. Там украинские защитники продолжают идти вперед.

Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ выразил благодарность украинским защитникам за качественную работу и продвижение вперед. В частности, он отметил подразделения: 3-й ОШБр, 5-й ОШБр, 54-й ОМБр, 57-й ОМПБр и 80-й ОДШБр.