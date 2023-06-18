У боях за Соледар та Бахмут Бабич проявив себе як справжній лідер. Захисник сміливо повів за собою інших.

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Наєв зустрівся із героїчним гранатометником Бабичем

Мав честь зустрітися зі справжнім воїном Григорієм Бабичем – гранатометником окремої механізованої бригади. У боях за Соледар та Бахмут ця мужня, неординарна людина проявила себе як справжній лідер, сміливо повівши за собою інших,

– повідомив Наєв.

Відомо, що під час спроби захоплення позицій роти російськими військами Григорій Бабич зміг утримати особовий склад підрозділу на позиціях і змусив ворога відступити, завдавши йому суттєвих втрат.

"На вигляд він – звичайний хлопець, але скільки сили, рішучості й відваги в його очах. Його проникливий погляд розповідає про пережите. Там було страшно, цілодобово працювала ворожа артилерія та авіація. А особливо страшно було втрачати своїх побратимів", – зазначив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Наєв наголосив, що саме завдяки таким бійцям, які самовіддано виконують свою роботу, ми тримаємося й рухаємося далі заради нашої спільної перемоги.

Наєв зустрівся з Бабичем / фото Сергія Наєва

Сирський відвідав воїнів на передовій біля Бахмута

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав передову на Бахмутському напрямку. Там українські захисники продовжують йти вперед.

Так, командувач Сухопутних військ ЗСУ висловив подяку українським захисникам за якісну роботу та просування вперед. Зокрема, він відзначив підрозділи: 3-ї ОШБр, 5-ї ОШБр, 54-ї ОМБр, 57-ї ОМПБр та 80-ї ОДШБр.