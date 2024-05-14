Воспитанники Академии "Руха" выиграли международный чемпионат Interliga

Воспитанники Академии "Руха" выиграли престижные международные соревнования Interliga среди категорий U-12 и U-13.

“Друзья, имеем классный повод, чтобы порадоваться за нашу Академию! Горжусь нашими воспитанниками! ”Руховцы“ торжествовали в международном чемпионате Interliga! В очередной раз молодежь ”Руха“ получила замечательный результат в Европе и продемонстрировала качественную работу нашей Академии! Гордимся нашими юношами, которые, демонстрируя интересную и яркую игру, получают важные победы для украинского футбола. Успеха вам, ребята, ведь еще большие победы у вас впереди”, – сказал основатель ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский.

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На групповой стадии чемпионата "руховцы" были сильнее польских "Заглембе", "Шленск", "Висла", а также чешских "Спарты" и "Баника".

Воспитанники "Руха" выиграли престижные международные соревнования / Фото ФК "Рух"

Воспитанники Академии "Руха" сыграли в матчах финала четырех, в которых определялся победитель престижного международного чемпионата Interliga. Решающие матчи прошли в чешской Остраве.

В финальных поединках "Рух" U-13 выиграл со счетом 2:1 у венгерского "Гонведа" U-13, с аналогичным счетом уступил польскому "Гурнику" U-13 с "Забже", а также со счетом 2:1 "желто-черные" выиграли у венской "Аустрии" U-13.

"Рух" U-12 со счетом 4:2 победил "Гонведу" и со счетом 2:0 – "Гурник". Тогда как "Аустрии" львовяне уступили со счетом 0:1.

"Руховцы" сыграли в матчах финала четырех и одержали победу / Фото ФК "Рух"

В шести матчах воспитанники Академии "Руха" одержали 4 победы (разница мячей 11-7). Набрав 12 очков, "желто-черные" стали триумфаторами международных соревнований.

Воспитанники Академии "Руха" / Фото ФК "Рух"

Ранее в рейтинг Golden Boy Football Benchmark попали сразу двое игроков ФК "Рух". Богдан Слюбик, занимает в этом рейтинге 67-е место, а Евгений Пастух – 82-е место. Оба игрока "желто-черных" являются единственными украинцами среди 100 номинантов на престижную награду.

CIES Football Observatory рассчитывал количество минут, которые провели на поле игроки в возрасте до 21-го года в 61-й лиге мира, в частности в топ-31 лиге Европы. Рейтинг возглавил львовский ФК "Рух", основателем которого является Григорий Петрович Козловский, с показателем 52,4%. Второе место заняла словацкая "Жилина" – 44,5, а третьим стал австрийский "Ред Булл" из Зальцбурга – 42,7.

А в апреле ФК "Рух" стал бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards, которая присуждается тем футбольным клубам, которые достигли особых успехов в работе с молодежью и сформировали успешные проекты развития.

Григорий Козловский добавил, что футбольная Академия и ФК "Рух" и в дальнейшем будут делать все, чтобы улучшать свои результаты и одерживать новые победы.