"Друзі, маємо класний привід, аби порадіти за нашу Академію! Пишаюся нашими вихованцями! "Рухівці" тріумфували в міжнародному чемпіонаті Interliga! Вкотре молодь "Руху" здобула чудовий результат у Європі та продемонструвала якісну роботу нашої Академії! Пишаємося нашими юнаками, які, демонструючи цікаву та яскраву гру, здобувають важливі перемоги для українського футболу. Успіху вам, хлопці, адже ще більші звитяги у вас попереду", – сказав засновник ФК "Рух" Григорій Петрович Козловський.

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На груповій стадії чемпіонату "рухівці" були сильнішими за польські "Заглембе", "Шльонск", "Віслу", а також чеські "Спарту" та "Банік".

Вихованці "Руху" виграли престижні міжнародні змагання / Фото ФК "Рух"

Вихованці Академії "Руху" зіграли у матчах фіналу чотирьох, в яких визначався переможець престижного міжнародного чемпіонату Interliga. Вирішальні матчі пройшли у чеській Остраві.

У фінальних поєдинках "Рух" U-13 виграв з рахунком 2:1 в угорського "Гонведа" U-13, з аналогічним рахунком поступився польському "Ґурніку" U-13 із "Забже", а також з рахунком 2:1 "жовто-чорні" виграли у віденської "Аустрії" U-13.

"Рух" U-12 з рахунком 4:2 переміг "Гонведа" та з рахунком 2:0 – "Ґурнік". Тоді як "Аустрії" львів’яни поступились з рахунком 0:1.

"Рухівці" зіграли у матчах фіналу чотирьох та здобули перемогу / Фото ФК "Рух"

У шести матчах вихованці Академії "Руху" здобули 4 перемоги (різниця м’ячів 11-7). Набравши 12 очок, "жовто-чорні" стали тріумфаторами міжнародних змагань.

Вихованці Академії "Руху" / Фото ФК "Рух"

Раніше у рейтинг Golden Boy Football Benchmark потрапили одразу двоє гравців ФК "Рух". Богдан Слюбик, посідає у цьому рейтингу 67-ме місце, а Євгеній Пастух – 82-ге місце. Обидва гравці "жовто-чорних" є єдиними українцями серед 100 номінантів на престижну нагороду.

CIES Football Observatory розраховував кількість хвилин, які провели на полі гравці віком до 21-го року в 61-ій лізі світу, зокрема у топ-31 лізі Європи. Рейтинг очолив львівський ФК «Рух», засновником якого є Григорій Петрович Козловський, з показником 52,4%. Друге місце посіла словацька "Жиліна" – 44,5, а третім став австрійський "Ред Булл" із Зальцбурга – 42,7.

А в квітні ФК "Рух" став бронзовим лауреатом премії UEFA Grassroots Awards, яка присуджується тим футбольним клубам, які досягли особливих успіхів у роботі з молоддю та сформували успішні проєкти розвитку.

Григорій Козловський додав, що футбольна Академія та ФК "Рух" і надалі робитимуть все, щоб покращувати свої результати та здобувати нові перемоги.