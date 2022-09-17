"Украинская правда" опровергла фейк о Суркисе

Еще 1 сентября 2022 года на сайте интернет-издания "Украинская правда" разместили публикацию под названием "ДБР просит об экстрадиции одного из "бойцов батальона Монако". Элитных беженцев нашли на Лазурном побережье”,

Отмечалось, что бизнесмен Григорий Суркис на протяжении почти шести месяцев якобы не принимал участия в заседаниях Верховной Рады. Юрист Дмитрий Бриф сообщил, что издание по требованию Григория Суркиса опровергло собственную недостоверную информацию о народном депутате, информирует 24 канал.

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Информацию опровергли

В итоге официальной переписки юриста с редакцией, предоставление соответствующих документов, изображающих реальную картину, интернет-издание вынуждено было публично признать свою ошибку и сообщило, что они обновили публикацию. В обновленной статье говорилось:

В адрес нашей редакции поступило обращение от Григория Суркиса с прилагаемыми документами, подтверждающими, что в период с 23 февраля 2022 года он принял участие в 14 из 21 заседаниях Верховной Рады Украины, во время которых проводилась фиксация присутствия и поименное голосование,

– говорится в тексте.

Юрист Дмитрий Бриф также обращает внимание на то, что в упомянутом расследовании "Украинской правды" также тиражируются сплетни в отношении личности Григория Суркиса.

Так, с 8-й минуты указанного "расследования" редакция "УП" в очередной раз возвращается к уже официально опровергнутой ранее новости о якобы вывозе огромной суммы наличных средств Григорием Суркисом или членами его семьи, которые вместе с ним пересекали границу.

Бриф приводит ссылку на эту недостоверную статью, которую редакция интернет-издания уже давно дезавировала (по ссылке: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/26/7334307/).

По его мнению, этот факт является примером недопустимого игнорирования журналистской этики, поскольку намеренно дезориентирует зрительскую аудиторию. Юрист акцентирует на том, что в конце концов и в этом эпизоде "Украинская правда" вынуждена была опровергнуть откровенный фейк собственного производства, опубликовав следующее:

"Также Григорий Суркис опровергает информацию, изложенную в расследовании Батальон "МОНАКО". УП нашла элитных беженцев на Лазурном побережье" о возможном вывозе

средств членами семьи Суркис. Документы, которые он направил, утверждают, что ни одно лицо, которое пересекало границу вместе с Игорем и Григорием Суркисами, не осуществляло декларирование средств ни на украинской, ни на венгерской таможнях», – говорит адвокат.

Дмитрий Бриф считает в целом поведение редакции "УП" возмутительным и манипулятивным, ведь ни разу с начала войны ее корреспонденты не обратились к Григорию Суркису за комментарием о опубликованных недостоверных сведениях. Несмотря на тот факт, что он находится в основном на территории Украины. Юрист напоминает журналистам о соблюдении СМИ общепризнанных международных стандартов, гарантирующих право человека на ответ и изложение собственной альтернативной позиции.