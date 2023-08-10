Похитил имущества на 2,7 миллиона: главу райсовета в Одесской области задержали

Правоохранители задержали председателя Белгород-Днестровского районного совета в Одесской области. Чиновника подозревают в хищении имущества госинспекции на 2,7 миллиона гривен.

В прокуратуре не называют имя чиновника. Однако ранее сообщали, что у председателя Белгород-Днестровского районного совета в Одесской области Григория Мельниченко, который является зятем бывшего главы облгосадминистрации Сергея Гриневецкого, проводили обыски.

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При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры и Киевской окружной прокуратуры города Одессы разоблачен депутат – председатель одного из райсоветов в Одесской области на похищении имущества Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа,

– сообщил в прокуратуре.

Отмечают, что стоимость похищенного – 2 миллиона 690 тысяч гривен



Правоохранители провели обыски у чиновника / Фото Одесской областной прокуратуры

По данным следствия, чиновник, под предлогом якобы сохранения государственного имущества от вражеских обстрелов, завладел скоростным катером "TUNA" 865 Cabin с двумя подвесными двигателями и автомобильным прицепом путем ведения в заблуждение лиц, у которых имущество находилось на хранении на территории яхт-клуба "Совиньон" в Одессе, и внесения недостоверных сведений в документы.

В дальнейшем подозреваемый перевез катер в "безопасное" место на территорию завода в городе Беляевка и распорядился им по собственному усмотрению.

Председатель райсовета задержан. Он подозревается в совершении воровства в больших размерах. В настоящее время решаются вопросы избрания должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранения от должности и ареста имущества.