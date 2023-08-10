У прокуратурі не називають ім'я чиновника. Однак, раніше повідомляли, що у голови Білгород-Дністровської районної ради на Одещині Григорія Мельниченка проводили обшуки.

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За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури та Київської окружної прокуратури міста Одеси викрито депутата – голову однієї з райрад на Одещині на викраденні майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу,

– повідомив в прокуратурі.

Зазначають, що вартість викраденого – 2 мільйони 690 тисяч гривень



Правоохоронці провели обшуки у чиновника / Фото Одеської обласної прокуратури

Хотів нібито вберегти катер від обстрілів

За даними слідства, посадовець, під приводом нібито збереження державного майна від ворожих обстрілів, заволодів швидкісним катером "TUNA" 865 Cabin з двома підвісними двигунами та автомобільним причепом, шляхом ведення в оману осіб, у яких майно перебувало на зберіганні на території яхт-клубу "Совіньйон" в Одесі, та внесення недостовірних відомостей до документів.

Надалі, підозрюваний перевіз катер у "безпечне" місце на територію заводу у місті Біляївка та розпорядився ним на власний розсуд.

Голову райради затримано. Він підозрюється у скоєнні крадіжки у великих розмірах. Наразі вирішуються питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від посади та арешту майна.