Есть зафиксированные попытки махинаций с имуществом, - ГБР о деле Гринкевичей
В ГБР заявили, что семья львовского бизнесмена Гринкевича пыталась переписать свое имущество на других лиц. Мол, таким образом они хотели избежать его ареста.
О деталях расследования дела Гринкевичей в эфире телемарафона рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, сообщает 24 Канал. Заявление о попытке сделки было ответом на вопрос о попытке фигурантов переписать имущество, которое выявило и приняло на арест ГБР.
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Пытались ли Гринкевичи переписать имущество
Сапьян заявила, что следствие уже приняло необходимые решения об аресте имущества семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Из-за преступной деятельности бизнесмена ГБР возбудило уголовное производство по факту махинаций с закупками одежды и белья для ВСУ.
Татьяна Сапьян подтвердила, что ГБР зафиксировали попытки махинаций с имуществом, которое подлежит аресту.
Сейчас могу сказать, что есть зафиксированные факты попыток махинаций с имуществом. Но следователи делают все для того, чтобы максимальное количество их состояния в этом уголовном производстве было под арестом на момент досудебного расследования,
– сказала советник.
Она также напомнила, что уголовное производство открыто по 2 статьям: о мошенничестве, а еще о создании, участие в преступной организации.
Кроме того, в ГБР напомнили, что фигурант дела пытался откупиться от ареста имущества взяткой, которую он предлагал работнику Государственного бюро расследований.
Татьяна Сапьян сказала, что все постановления на арест имущества пока направлено в Министерство юстиции и впоследствии информация об аресте появится в открытом доступе. Она также заявила: "Следствие делает все возможное, чтобы общество понимало, что все, кто совершает преступления – будут наказаны".
Главное о деле Гринкевичей
- Игоря Гринкевича задержали, когда он пытался передать взятку в размере 500 тысяч долларов одному из руководителей следственного управления ГБР. Бизнесмен хотел восстановить изъятое имущество, которое изъяли у подконтрольных ему компаний в процессе расследования уголовного производства.
- В ходе расследования установили, что компании, которые принадлежали семье Гринкевичей, выиграли 23 тендера на поставку одежды для армии на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Однако много таких сделок выполнили по завышенным ценам или не выполнили вообще. Из-за этого Минобороны понесло убытки в размере 1,2 миллиарда гривен.
- 30 декабря бизнесмену избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в размере 429 миллионов 440 тысяч гривен.
- 11 января ГБР объявило об аресте имущества семьи Гринкевичей и компаний, владельцем которых является бизнесмен. После этого Минобороны сообщило о прекращении всех контрактов с компаниями Гринкевича.