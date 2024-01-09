Сын бизнесмена Гринкевича впервые прокомментировал скандал с хищением денег для ВСУ
Источник:Роман Гринкевич
Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был задержан при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Кроме того, мужчину обвиняют в сделках относительно закупок одежды и белья для воинов ВСУ.
Одна из фирм, фигурирующая в коррупционном скандале, зарегистрирована на сына бизнесмена – Романа Гринкевича. Тот впервые отреагировал на обвинение.
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"Нас заказали"
Роман Гринкевич опубликовал пост в Instagram, в котором заявил, что его семья якобы занималась своей деятельностью добросовестно и закон не нарушала. Кроме того, мужчина отметил, что скандал вокруг его семьи "заказали". И они якобы знают имена тех, кто в этом заинтересован.
Мы убеждены, что правоохранительные органы на всех уровнях и непосредственно МО разберутся во всем, пользуясь официальными данными,
– говорится в сообщении Гринкевича-младшего.
Также сын львовского бизнесмена подчеркнул, что его семья "точно" оправдываться не будет, потому что якобы "не в чем", и добавил, что бежать за границу они тоже не планируют.
Роман Гринкевич ответил на скандал вокруг его семьи / Фото Instagram
Справка: Роман Гринкевич – основатель и директор ООО "Строительный Альянс МОНТАЖПРОЕКТ". Владеет в элитном поселке Козин под Киевом домом стоимостью 50,5 миллионов гривен. Кроме того, недавно мужчина приобрел в Козине четыре земельных участка. Согласно расследованию журналистов, Гринкевич в течение 2023 года активно вкладывал деньги в карьеру своей невесты украинской художницы Софии Морозюк. Эти средства Роман мог получить от наживы на ВСУ.
В конце 2022 года мужчина получил награду президента "Золотое сердце" – как волонтер и директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "Hope UA".
Осенью 2023 года журналисты-расследователи "Наши деньги" сообщили "Строительный альянс Монтажпроект" выиграл тендер на строительство Центра безопасности граждан в селе Новый Кропивник Львовской области за 33 миллиона гривен. Стоимость ряда строительных материалов в полтора раза превышает рыночные.
Невеста Гринкевича София Морозюк в соцсети заявила, что если ее любимый действительно причастен к хищению государственных средств на ВСУ, она разойдется с ним.
Что известно о скандале с Гринкевичами
- Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич – один из крупнейших поставщиков Министерства обороны.
- В конце декабря 2023 года он был задержан при попытке подкупа одного из руководителей Главного следственного управления Государственного бюро расследований. По данным правоохранителей, мужчина предлагал 500 тысяч долларов США. Таким образом бизнесмен надеялся вернуть имущество, изъятое у подконтрольных ему компаний в ходе расследования ранее открытого производства.
- Оказывается, несколько месяцев назад в ГБР возбудили уголовное дело по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставки Министерству обороны одежды более чем на 1,5 миллиарда гривен. Однако стало известно, что у предприятий бизнесмена не было производственных мощностей для выполнения заказа для ВСУ, и вообще они раньше занимались строительством.
- Поэтому компании не смогли выполнить 6 контрактов, по 7 договорам – поставили товар на склады воинских частей лишь в небольшом количестве, причем получили деньги так, будто поставили все заказы. А еще 8 договоров было выполнено с опозданием на 3 – 5 месяцев. Так, Гринкевич нанес государству ущерб в 1,2 миллиарда гривен и привел к срыву поставок ВСУ необходимого обеспечения.
- 30 декабря бизнесмену избрали меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой в виде залога в размере более 420 миллионов гривен.
- В Минобороны заявили, что расторгают все контракты с Гринкевичами. Об этом сказал заместитель министра обороны Виталий Половенко. По его словам, у МОУ остался только один контракт с компанией львовского бизнесмена. Он действует с 1 января по 1 апреля и касается поставок питания военным в Николаевской и Херсонской областях. Этот контракт тщательно проверят.
- Также известно, что супруга Гринкевича Светлана Гринкевич и дочь Ольга являются владелицами одной из компаний ООО "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ", с которой в декабре 2023 года Министерство обороны подписало договор на поставку продуктов на 470 миллионов гривен. Женщины неоднократно кичились роскошной жизнью в соцсетях и тоже попали в скандал.