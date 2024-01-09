Сын бизнесмена Гринкевича впервые прокомментировал скандал с хищением денег для ВСУ

Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был задержан при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Кроме того, мужчину обвиняют в сделках относительно закупок одежды и белья для воинов ВСУ.

Одна из фирм, фигурирующая в коррупционном скандале, зарегистрирована на сына бизнесмена – Романа Гринкевича. Тот впервые отреагировал на обвинение.

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"Нас заказали"

Роман Гринкевич опубликовал пост в Instagram, в котором заявил, что его семья якобы занималась своей деятельностью добросовестно и закон не нарушала. Кроме того, мужчина отметил, что скандал вокруг его семьи "заказали". И они якобы знают имена тех, кто в этом заинтересован.

Мы убеждены, что правоохранительные органы на всех уровнях и непосредственно МО разберутся во всем, пользуясь официальными данными,

– говорится в сообщении Гринкевича-младшего.

Также сын львовского бизнесмена подчеркнул, что его семья "точно" оправдываться не будет, потому что якобы "не в чем", и добавил, что бежать за границу они тоже не планируют.

Роман Гринкевич ответил на скандал вокруг его семьи / Фото Instagram

Справка: Роман Гринкевич – основатель и директор ООО "Строительный Альянс МОНТАЖПРОЕКТ". Владеет в элитном поселке Козин под Киевом домом стоимостью 50,5 миллионов гривен. Кроме того, недавно мужчина приобрел в Козине четыре земельных участка. Согласно расследованию журналистов, Гринкевич в течение 2023 года активно вкладывал деньги в карьеру своей невесты украинской художницы Софии Морозюк. Эти средства Роман мог получить от наживы на ВСУ.

В конце 2022 года мужчина получил награду президента "Золотое сердце" – как волонтер и директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "Hope UA".

Осенью 2023 года журналисты-расследователи "Наши деньги" сообщили "Строительный альянс Монтажпроект" выиграл тендер на строительство Центра безопасности граждан в селе Новый Кропивник Львовской области за 33 миллиона гривен. Стоимость ряда строительных материалов в полтора раза превышает рыночные.

Невеста Гринкевича София Морозюк в соцсети заявила, что если ее любимый действительно причастен к хищению государственных средств на ВСУ, она разойдется с ним.

Что известно о скандале с Гринкевичами