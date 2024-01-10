Дело Гринкевичей: студенты Львовской Политехники планируют митинг – где и когда он будет

Львовские студенты планируют митинг из-за скандала вокруг семьи Гринкевичей и Минобороны. В частности, требуют отстранить Светлану Гринкевич от преподавания из-за дела ее мужа.

Небольшая площадь возле Львовской политехники станет ареной студенческого протеста уже в пятницу, 12 января. Митингующие соберутся в 13:30, чтобы высказать свою позицию по поводу коррупционного скандала, связанного с семьей Гринкевичей, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Фирма сына Гринкевича заключила договоров на 210 миллионов бюджетных денег

Митинг против Гринкевичей

Информация об акции начала распространяться телеграм-каналы. Ее организаторы даже создали открытый чат в этом мессенджере. Присоединиться к нему можно по ссылке.

Требуем отстранения Светланы Гринкевич от учебного процесса на период досудебного расследования дела ее мужа,

– говорится в одном из сообщений.

По словам организаторов, они не требуют увольнения Светланы Гринкевич, поскольку пока нет юридических оснований для такого шага. Однако они настаивают на ее временном отстранении, чтобы обеспечить беспристрастность расследования и избежать конфликта интересов.

"Эта акция мирная и проводится согласно действующему законодательству Украины. Следовательно, запрещено все, кроме плакатов. В частности, наклеивание наклеек, порча имущества Политехники, перекрыванию дорог, пиротехника и т.д. За все это предусмотрена уголовная ответственность", – акцентируют организаторы.

Бекграунд: скандальное дело

Игорь Гринкевич, известный львовский бизнесмен, был задержан по подозрению в коррупции. Следствие указывает на его причастность к сделкам с закупками для Минобороны. В ответ на это ведомство разорвало соглашения с компаниями Гринкевича, а суд отправил его под стражу.

Дело Гринкевичей вызвало широкий резонанс в обществе. Игоря Гринкевича обвиняют в попытке подкупа должностного лица и злоупотреблениях, которые могли привести к значительным убыткам государственного бюджета.

В результате этого скандала пострадала репутация всего семейства Гринкевичей. Даже досталось невесте сына львовского бизнесмена, художницы Сони Морозюк. На девушке заметили драгоценности за немалые деньги и предположили, что это подарок от любимого, отец которого подозреваемый в коррупции.

С 8 января 2024 года Светлана Гринкевич находится в отпуске. Его она попросила по "семейным обстоятельствам". Преподает жена подозреваемого маркетинга в Институте экономики и менеджмента Львовской Политехники.