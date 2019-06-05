Гривна медленно будет падать до 2022 года: прогноз Кабмина

До конца 2019 года курс гривны опустится до 28 гривен за доллар, к 2022-му – до 30,7 гривны. На таком прогнозе Кабинет Министров утвердил Среднесрочную стратегию управления госдолгом Украины на 2019-2022 годы.

Средний курс гривны к доллару в последующие годы составит:

в 2019 году – 27,4 гривны за доллар;

в 2020 году – 28,2 гривны за доллар;

в 2021 году – 29,4 гривны за доллар;

в 2022 году – 30 гривен за доллар; до конца года – 30,7 гривны за доллар.

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Курс доллара к евро ожидается на уровне около 1,145 к 1 соответственно. То есть, если в 2022 году за доллар придется выложить 30,7 гривны, то евро будет стоить около 35,2 гривны.

Согласно прогнозу Кабмина, до конца 2019 года темпы экономического роста замедлятся с 3,3% до 2,8%. Однако с 2020 года экономика Украины будет набирать обороты:

в 2020 году экономический рост будет наблюдаться на уровне до 3,3%;

в 2021 году – до 3,8%;

в 2022 году – до 4, 1%.

Что касается госдолга, то в 2019 году он снизился. На конец 2018 года он составлял 52,3% ВВП, в 2019 году – это уже 51,1% ВВП. А к 2022 году упадет до 42,4% ВВП.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский называет слухами информацию о якобы запланированном экономическом дефолте в Украине.

Что касается дефолта – это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией,

– заявил президент.

Эти слухи появились после заявления олигарха Игоря Коломойского о том, что Украина должна взять пример Греции и Аргентины и объявить дефолт, потому что выплаты по внешнему долгу составят максимум этого и следующего года.

Что нужно знать о последствиях дефолта: инфографика