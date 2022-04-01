В гривне и в валюте: мужчины платят бешеные суммы за фальшивые документы для выезда за границу

Правоохранители сообщили о попытках фальсификаций документов и незаконного пересечения границы. С начала войны в полиции начали 102 уголовных производства.

Причина для открытия этих производств – подделка документов во избежание мобилизации в Вооруженные Силы Украины. Фигуранты этих дел также имели целью выехать за границу. Кроме того, в поле зрения правоохранителей попали те, кто имел отношение к незаконной переправке лиц через государственную границу.

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Специалисты уже завершили досудебные расследования по 41 делу. Обвинительные акты они передали в суд. В частности, в Яворовском районном отделе полиции завершили досудебное расследование в уголовном производстве по следующим статьям Уголовного кодекса:

пособничество в подделке официального документа,

за использование заведомо подложного документа.

Согласно данным правоохранителей 32-летний житель Тернопольщины передал собственные данные для подделки временного удостоверения военнообязанного. Речь идет о сведениях о непригодности к военной службе и снятии с воинского учета. Эта информация дает право мужчинам покидать территорию Украины во время военного положения, а также освобождает от мобилизации на службу в ВСУ. Эта "услуга" стоила 12 тысяч гривен.

С фальшивыми документами 20 марта мужчина попытался выехать за границу, однако пограничники обнаружили признаки подделки. Они передали информацию правоохранителям. Дело уже направили в суд. Максимально подозреваемый может попасть за решетку на срок до двух лет.

Также правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту пособничества в подделке официального документа и использование зная заведомо подложного документа.

Известно, что 20-летний житель столицы сделал для 31-летнего мужчину из Харькова фальшивое временное удостоверение военнообязанного с отметкой о признании негодным к военной службы с исключением с воинского учета по состоянию здоровья. За это он получил 2 тысячи долларов. Во время попытки покинуть страны пограничники вновь обнаружили признаки фальсификации документов и обратились к правоохранителям.

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