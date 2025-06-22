Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

К теме Путин требует от Украины признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях

Зачем Кремль снова заговорил о "грязной бомбе" в Украине

Аналитики отметили, что Владимир Путин ответил на вопрос модератора панели на Петербургском международном экономическом форуме 20 июня о том, будет ли Украина использовать "грязную бомбу" (обычную взрывчатку с радиоактивным материалом, которая не является ядерным оружием) против России.

Российский диктатор заявил, что это будет "колоссальной ошибкой" и что Россия пропорционально ответит на все угрозы.

Путин подчеркнул, что реакция России на использование Украиной "грязной бомбы" будет "катастрофической" для Украины, но отметил, что нет никаких доказательств того, что Киев намерен использовать этот тем вооружения,

– пишут аналитики.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев воспользовался заявлением Путина и 21 июня заявил, что Россия "ответит тактическим ядерным оружием", если Украина использует "грязную бомбу" против России.

Стоит отметить, что российские чиновники уже далеко не впервые врут, что, мол, Украина якобы хочет применить "грязную бомбу" против России. До этого подобные заявления вместе с ядерным шантажом звучали в марте и октябре 2022 года.

"В институте оценили, что российские чиновники использовали этот нарратив, чтобы замедлить переговоры на Западе о предоставлении дополнительной военной помощи Украине и подорвать решимость партнеров Украины. Российские чиновники, вероятно, снова вводят этот нарратив на фоне непрерывных дебатов в Соединенных Штатах и Европе относительно дальнейшей помощи Украине", – резюмировали эксперты.

Подробнее о том, что такое "грязная бомба" и как от подобного оружия можно спастись – читайте в материале.