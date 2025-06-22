Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

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Навіщо Кремль знову заговорив про "брудну бомбу" в Україні

Аналітики зазначили, що Владімір Путін відповів на запитання модератора панелі на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 20 червня про те, чи буде Україна використовувати "брудну бомбу" (звичайну вибухівку з радіоактивним матеріалом, яка не є ядерною зброєю) проти Росії.

Російський диктатор заявив, що це буде "колосальною помилкою" і що Росія пропорційно відповість на всі загрози.

Путін підкреслив, що реакція Росії на використання Україною "брудної бомби" буде "катастрофічною" для України, але зазначив, що немає жодних доказів того, що Київ має намір використати цей тим озброєння,

– пишуть аналітики.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв скористався заявою Путіна та 21 червня заявив, що Росія "відповість тактичною ядерною зброєю", якщо Україна використає "брудну бомбу" проти Росії.

Варто зазначити, що російські чиновники вже далеко не вперше брешуть, що, мовляв, Україна нібито хоче застосувати "брудну бомбу" проти Росії. До цього подібні заяви разом із ядерним шантажем лунали у березні та жовтні 2022 року.

"В інституті оцінили, що російські чиновники використовували цей наратив, щоб уповільнити переговори на Заході щодо надання додаткової військової допомоги Україні та підірвати рішучість партнерів України. Російські чиновники, ймовірно, знову вводять цей наратив на тлі безперервних дебатів у Сполучених Штатах та Європі щодо подальшої допомоги Україні", – резюмували експерти.

Детальніше про те, що таке "брудна бомба" та як від подібної зброї можна врятуватися – читайте у матеріалі.