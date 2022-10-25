Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и бывший депутат Госдумы России Игорь Яковенко. По его словам, грязная бомба содержит несколько радиоактивных отходов, которые при взрыве распыляются на определенной территории. Тогда эта земля становится непригодной для жизни на протяжении многих лет.

Тема "Грязная бомба" и грязная технология: как Россия выводит ядерный шантаж на новый уровень

Понятно, что собрать ее российские оккупанты могут во многих местах. В том числе и в Иране, где производят и баллистические ракеты, и дроны, и есть собственная ядерная программа. Но это могут сделать и в России.

Может ли Путин использовать "грязную" бомбу против Украины

По мнению Яковенко, такой вариант не стоит исключать. Путин уже понимает, что он не сможет полностью захватить Украину. Это враждебное для него государство, которое тот ненавидит. Поэтому диктатор может быть мотивирован использовать такое коварное оружие против Украины.

Обвинение в том, что Украина собирается использовать такую бомбу на своей территории – особенно абсурдные. Они вообще не поддаются логике. Яковенко считает, что оккупанты хотели либо устроить большой скандал, либо перекинуть "стрелки".

Эти кляузники Шойгу и Герасимов, которые звонили министрам обороны стран НАТО… Они делают это либо для того, чтобы устроить большой скандал, либо, чтобы прикрыть собственные намерения использования "грязной" бомбы,

– считает Яковенко.

По его словам, особенно дико, что оккупанты звонили жаловаться министрам обороны стран НАТО. Параллельно они рассказывают, что воюют не с Украиной, а с Североатлантическим Альянсом. Это все похоже на настоящий абсурдный театр.

Яковенко предположил, может ли Путин использовать "грязную" бомбу: смотрите видео

Оккупанты теперь "в истерике" из-за "грязной" бомбы