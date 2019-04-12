Гройсман может снова возглавить правительство: эксперт назвал условия

Владимир Гройсман точно не уйдет из политики. Нынешний премьер даже может вновь возглавить правительство после осенних парламентских выборов.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

Как отмечает Олещук, Конституцией определено, что президентские выборы не должны влиять на правительство, которое зависит от парламента. Но на практике новый президент может попытаться как-то повлиять на Кабмин и парламент.

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Новый президент может попытаться привлечь на свою сторону фракции. Внести на рассмотрение законопроекты как неотложные. Такая себе проверка для правительства на месте. Можно косвенно инициировать отставку правительства,

– отмечает Олещук.

О чем заявил Владимир Гройсман? Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не собирается уходить в отставку до выборов Верховной Рады. По его словам, "выборы президента – не повод для отставки премьера", и он будет работать до октября. Премьер-министр не ответил, готов ли он к замене части министров по президентской квоте. Однако добавил, что это право президента, которое одновременно должно быть подтверждено парламентом. Гройсман возглавляет правительство с апреля 2016 года. На выборах президента Украины в 2019 году Гройсман поддержал Петра Порошенко.

Впрочем, отмечает политолог, парламентские выборы скоро, и работа правительства будет зависеть от будущей кампании. Сам Гройсман настроен серьезно. Премьер неоднократно высказывал желание со своей командой идти на парламентские выборы. Возможно, в формате собственного проекта. У него, говорит Олещук, не так все плохо. Как свидетельствуют опросы, многие украинцы положительно оценивают деятельность Гройсмана. Дальше все будет зависеть от политической ситуации.

Гройсман может даже снова возглавить правительство. Новая коалиция будет состоять из многих фракций. И что касается премьера, то некоторые политические лидеры могут быть неприемлемыми. И тогда Гройсман вполне может быть наиболее уравновешенной для всех кандидатурой,

– считает Петр Олещук.

Каковы результаты первого тура выборов президента Украины? По официальным результатам ЦИК, в первом туре выборов президента лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,24%. У Петра Порошенко – 15,95%. Явка составила 62,72% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля. Выборы Верховной Рады должны состояться в октябре 2019 года.