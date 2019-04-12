08:20
12 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чорні дірки Росії. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      21:55, 11 квітня
      Вєсті.UA: Телепатичні дебати Зеленського і Порошенка. Собачі бої у Верховній Раді
      Вєсті.UA
      21:06, 11 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Гройсман може знову очолити уряд: експерт назвав умови

      835 Читать новость на русском
      Гройсман заявив, що до виборів Верховної Ради не піде у відставку
      Гройсман заявив, що до виборів Верховної Ради не піде у відставку / Фото з відкритих джерел

      Володимир Гройсман точно не піде з політики. Нинішній прем’єр навіть може знову очолити уряд після осінніх парламентських виборів.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

      Як зауважує Олещук, Конституцією визначено, що президентські вибори не повинні впливати на уряд, який залежить від парламенту. Але на практиці новий президент може спробувати якось вплинути на Кабмін і парламент.

      Читайте також: Букмекерські ставки на дебати кандидатів у президенти: які прогнози

      Новий президент може спробувати залучити на свою сторону фракції. Внести на розгляд законопроекти, як невідкладні. Така собі перевірка для уряду на місці. Можна опосередковано ініціювати відставку уряду,
      – зазначає Олещук.

      Про що заявив Володимир Гройсман? Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не збирається йти у відставку до виборів Верховної Ради. За його словами, "вибори президента – не привід для відставки прем'єра", і він працюватиме до жовтня. Прем’єр-міністр не відповів, чи готовий він до заміни частини міністрів за президентською квотою. Однак додав, що це право президента, яке водночас має бути підтверджене парламентом. Гройсман очолює уряд з квітня 2016 року. На виборах президента України в 2019 році Гройсман підтримав Петра Порошенка.

      Втім, зауважує політолог, парламентські вибори скоро, і робота уряду залежатиме від майбутньої кампанії. Сам Гройсман налаштований серйозно. Прем’єр неодноразово висловлював бажання зі своєю командою йти на парламентські вибори. Можливо, в форматі власного проекту. В нього, говорить Олещук, не так все погано. Як свідчать опитування, чимало українців позитивно оцінюють діяльність Гройсмана. Далі все залежатиме від політичної ситуації.

      Гройсман може навіть знову очолити уряд. Нова коаліція складатиметься з багатьох фракцій. І що стосується прем’єра, то деякі політичні лідери можуть бути неприйнятними. І тоді Гройсман цілком може бути найбільш врівноваженою для всіх кандидатурою,
      – вважає Петро Олещук.

      Які результати першого туру виборів президента України? За офіційними результатами ЦВК, у першому турі виборів президента лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%. Явка склала 62,72% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня. Вибори Верховної Ради мають відбутися в жовтні 2019 року.

       

       

      blog_ava
      Гаряча доба на Донбасі: загинув український військовий, знищено 9 окупантів
      сьогодні
      376
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Верховна Рада Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як покарали секретаря судді, який врятував від тюрми 11 п'яних водіїв
      11 квітня , 22:15 Як покарали секретаря судді, який врятував від тюрми 11 п'яних водіїв
      Ірина Шиба 608
      Создателя WikiLeaks задержали в Лондоне: расскажет ли Ассанж о работе на Россию?
      11 квітня , 22:04 Создателя WikiLeaks задержали в Лондоне: расскажет ли Ассанж о работе на Россию?
      Злой Одессит 700
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 квітня , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Конфлікт у Лівії: як Путін може отримати контроль над потоком біженців до Європи
      11 квітня , 20:10 Конфлікт у Лівії: як Путін може отримати контроль над потоком біженців до Європи
      Світлана Попова 1393
      Жорстоке побиття школярки у Чернігові: чому досі ніхто не покараний
      11 квітня , 19:31 Жорстоке побиття школярки у Чернігові: чому досі ніхто не покараний
      Дмитро Гнап 525
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук