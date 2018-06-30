Гройсман объяснил, как будет происходить повышение пенсий

Повышение пенсий в Украине происходит автоматически – без манипуляций и исключительно на основе законодательных норм и возможностей бюджета.

Об этом сообщает Правительственный портал, цитируя заявление украинского премьера Владимира Гройсмана.

Читайте также: Гройсман хочет изменить конституцию: какие шаги предлагает премьер-министр

Он напомнил, что в прошлом году в результате реформы пенсионной системы в Украине повысили пенсии для более 9 миллионов человек. В апреле текущего года повышены пенсии военным пенсионерам. С 1 июля автоматически повышаются пенсии для людей с небольшими начислениями.

"Важно, что повышение пенсий происходит автоматически. Без манипуляций. Будем направлять ресурсы бюджета, в том числе и на социальные вопросы", – заявил Гройсман.

Он также напомнил, что наполнению бюджета способствуют введенные Правительством инициативы по детенизации экономики.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что первыми в "очереди" на повышение пенсии будут чернобыльцы и люди с большим трудовым стажем, но малой зарплатой. Миллион граждан Украины уже с 1 июля получат на 62 гривны повышенные пенсии в соответствии с новым размером прожиточного минимума.