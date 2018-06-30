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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Гройсман объяснил, как будет происходить повышение пенсий

82 Читати новину українською
Владимир Гройсман
Владимир Гройсман / kmu.gov.ua

Повышение пенсий в Украине происходит автоматически – без манипуляций и исключительно на основе законодательных норм и возможностей бюджета.

Об этом сообщает Правительственный портал, цитируя заявление украинского премьера Владимира Гройсмана.

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Он напомнил, что в прошлом году в результате реформы пенсионной системы в Украине повысили пенсии для более 9 миллионов человек. В апреле текущего года повышены пенсии военным пенсионерам. С 1 июля автоматически повышаются пенсии для людей с небольшими начислениями.

"Важно, что повышение пенсий происходит автоматически. Без манипуляций. Будем направлять ресурсы бюджета, в том числе и на социальные вопросы", – заявил Гройсман.

Он также напомнил, что наполнению бюджета способствуют введенные Правительством инициативы по детенизации экономики.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что первыми в "очереди" на повышение пенсии будут чернобыльцы и люди с большим трудовым стажем, но малой зарплатой. Миллион граждан Украины уже с 1 июля получат на 62 гривны повышенные пенсии в соответствии с новым размером прожиточного минимума.

Теги: Новости политики Новости Украины Пенсионная реформа Пенсіонери Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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