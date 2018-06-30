Гройсман пояснив, як буде відбуватися підвищення пенсій

Підвищення пенсій в Україні відбувається автоматично – без жодних маніпуляцій і виключно на основі законодавчих норм і можливостей бюджету.

Про це повідомляє Урядовий портал, цитуючи заяви українського прем'єра Володимира Гройсмана.

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Він нагадав, що минулого року в результаті реформи пенсійної системи в Україні підвищили пенсії для понад 9 мільйонів людей. У квітні поточного року підвищені пенсії військовим пенсіонерам. З 1 липня автоматично підвищуються пенсії для людей з невеликими нарахуваннями.

"Важливо, що підвищення пенсій відбувається автоматично. Без маніпуляцій. Будемо направляти ресурси бюджету, в тому числі, й на соціальні питання", – заявив Гройсман.

Він також нагадав, що наповненню бюджету сприяють запроваджені Урядом ініціативи з детінізації економіки.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що першими у "черзі" на підвищення пенсії будуть чорнобильці та люди з великим трудовим стажем, але малою зарплатою. Мільйон громадян України вже з 1 липня отримають на 62 гривні підвищені пенсії відповідно до нового розміру прожиткового мінімуму.