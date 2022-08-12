Гром для оккупантов: чем ВСУ могли поразить аэродром в Крыму и что известно об уникальном оружии

После того как на военном аэродроме "Саки" в Крыму были эффектные взрывы, многих стал интересовать вопрос, каким оружием ВСУ могли туда дотянуться. Ведь расстояние было немалым – более 230 километров. Эксперты говорят, что могло помочь уникальное украинское оружие – ОТРК "Гром".

Сайт 24 канала рассказывает о том, что же известно об ОТРК "Гром", какие у него технические характеристики и действительно ли он мог попасть в объект на таком расстоянии.

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Что такое ОТРК "Гром"

ОТРК "Гром" (экспортное название) или как его еще называют ОТРК "Сапсан" – украинский оперативно-тактический ракетный комплекс. Это разработка конструкторского бюро "Южное". Комплекс начали разрабатывать еще в 2013 году на базе предыдущих проектов Борисфен и БФРК "Сапсан".

О создании собственного ОТРК в Украине говорили давно еще с 2006 года. В 2007 году КБ "Южное" стало главным разработчиком отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан".

Работы продолжались с 2009 года, однако в 2013 году министр обороны Украины Павел Лебедев сообщил, что программа разработки комплекса "Сапсан" свернута. Но с началом войны в 2014 году в Украине снова заговорили о необходимости собственного современного ракетного щита.

С этим ОТРК было немало волокиты, но уже в апреле 2019 года стало известно, что уже изготовлено 2 опытных образца комплекса. Один в рамках иностранного заказа от Саудовской Аравии, второй – для Вооруженных Сил Украины.

Впервые "Гром" использовали в июне в Одессе / Wikipedia

Впервые о применении ОТРК "Гром" стало известно в июне 2022 года. Тогда ОК "Юг" сообщило, что во время воскресного обстрела Одессы 26 июня подразделения ПВО не применялись – с ракетами справился "Гром".

Технические характеристики ОТРК "Гром"

Радиус действия – 280 километров (однако может увеличиваться до 500 километров ).

(однако может увеличиваться ). Ракета, которая планируется для использования с ОТРК "Гром", разработана с универсальными характеристиками. Она может поражать как наземные, так и морские малоподвижные или стационарные цели.

Расчетная площадь поражения ракеты при использовании осколочно-фугасного – более 10 000 квадратных километров, а кассетного заряда – 2 – 3 гектара . Масса ракеты длиной 7,2 метра составляет около 3 тонн.

а кассетного заряда – . Масса ракеты длиной 7,2 метра составляет около 3 тонн. Самоходная пусковая установка (ТМ СПУ) укомплектована двумя контейнерами для ракет класса земля – земля.

Может поразить одиночные и групповые стационарные цели. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг.

Боевая часть может быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую обломочно-фугасную ампулу.

Бортовая система управления ракеты – инерционная, комплектуется системами навигации и наведения разного типа (радиолокационными, оптико-электронными и другими).

Полет ракет этого ОТРК происходит не только по прогнозируемой баллистической траектории, но и по аэробалистической, то есть ракеты сданы совершать непредсказуемые прыжки, уклоняясь от противоракет противника.

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Использование в Крыму

О том, действительно ли цели в Крыму поразили с помощью ОТРК "Гром", до сих пор точно не известно. В Вооруженных Силах Украины не сообщали о причастности к этим взрывам.

Но у The New York Times вышла статья, где приводились слова украинского военнослужащего на правах анонимности о том, что удар был нанесен "оружием украинского производства". Именно поэтому пользователи соцсетей предположили, что, возможно, это был комплекс "Гром" ("Сапсан") или противокорабельный комплекс "Нептун", адаптированный для ударов по наземным объектам.

Ракеты ОТРК "Гром" могут уклоняться от ПВО / Wikipedia

По оценке украинского издания Defense Express, такие предположения маловероятны. Издание пишет, что оба варианта на самом деле менее реалистичны, чем тот же ATACMS – по состоянию на сегодняшний день нет никаких доказательств наличия на вооружении ВСУ ни "Грома", ни ракет "Нептуна", которые способны бить по целям на земле.

Впрочем, эксперты говорят, что не стоит исключать и такой вариант – удар по складам с боеприпасами мог быть нанесен беспилотником, тем более что имеем прецедент с нефтеперерабатывающим заводом рф вблизи границы Украины, когда удар был нанесен беспилотником со взрывчаткой.

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https://www.youtube.com/watch?v=x69-mcK_sMI&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB