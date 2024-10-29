Много жертв и разрушений: враг ночью ударил по Харькову ракетой-гибридом "Гром-Е1"

Российские войска нанесли очередной смертельный удар по Харькову в ночь на 29 октября. Как выяснилось, город атаковали ракетой-гибридом "Гром-Е1".

В результате российской атаки погибли 4 человека. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Что известно об атаке на Харьков 29 октября

Терехов рассказал, что в 02:51 российскими войсками был нанесен удар по Харькову ракетой-гибридом "Гром-Е1".

Попали в частный дом в Основянском районе. Результат – 1 дом разрушен полностью, еще 19 повреждены,

– сообщил он.

В результате атаки погибли 4 человека. Спасатели искали их несколько часов под завалами. В 06:58 в ГСЧС уточнили, что из-под завалов достали тела 2 мужчин и 2 женщин. Там также добавили, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

Последствия атаки на Харьков 29 октября: смотрите видео

Городской голова отметил, что в последнее время россияне сконцентрировались на ударах по Харькову, поэтому он призвал всех жителей города быть осмотрительными и реагировать на все сигналы воздушной тревоги.