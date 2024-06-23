"Сидим на пляже – над нами ракеты": Крым был под массированной атакой, слышали взрывы

В Крыму раздавались громкие взрывы, в частности в Севастополе и Балаклаве. Телеграм-каналы оккупантов сообщили о работе ПВО на полуострове. 24 Канал собрал все, что известно о ракетной атаке на Крым 23 июня.

Враг утром атаковал Киевскую область "Калибрами", есть повреждения и пострадавшие.

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Ракетная атака на Крым 23 июня

В 12:16 стало известно о сильных взрывах в Севастополе и Балаклаве. В районе Сак, Евпатории, Инкермана и Бахчисарая якобы работала вражеская ПВО.

В районе Казачьей бухты, где базируется 810 бригада морской пехоты, слышали детонацию. В районе Севастопольской бухты, предположительно, был прилет – по крайней мере, там видели дым над бухтой и над Северной стороной города – в районе пляжей Учкуевка и Толстяк.

Также сразу был перекрыт Крымский мост. А еще есть раненые обломками из-за работы российской ПВО.

Подписчики сообщают, что росПВО сбила ракету возле пляжа Учкуевка. Также было схождение боеприпасов. Основная часть в море, один снаряд попал на пляж, возле людей,

– написал телеграм-канал "Крымский ветер".

Предположительно, россияне сбили одну из ракет прямо над центром Севастополя.

Из-за работы российской ПВО пострадали люди: смотрите видео

А после часу дня из Бельбека стали поднимать истребители – в ожидании новой атаки. Ранее российские телеграм-каналы предупредили, что Крым могут атаковать снова.

И действительно, уже в 13:20 Крымский мост снова перекрыли. Правда, только на несколько минут.

Что говорят об атаке по Крыму оккупанты

Оккупационные власти признали, что в Севастополе работала ПВО. И даже написали о раненых: мол, над акваторией уничтожили 5 воздушных целей, но обломки упали в прибрежной зоне. Сначала говорилось, что в районе Учкуевки ранены 12 человек, из них двое детей, в районе Любимовки – два человека с осколочными ранениями. Также из-за падения обломков загорелся жилой дом, а на территории пансионата – лес.

Позже стало известно и о погибших от обломков, которыми российская ПВО сбивала ракеты. Это взрослый и двухлетний ребенок. На 13:30 известно о 22 раненых. На пляж в Учкуевку приехало 15 скорых, среди них и машины с военными номерами.

Во вражеских пабликах свирепствуют из-за того, что в Крыму поздно дали тревогу. И вообще, "раньше ракеты запускали только ночью,а тут средь бела дня в выходной, когда много отдыхающих".

Интересно, что некоторые пользователи писали, что сирена в Севастополе прозвучала только после первого взрыва. В местном аквариуме детей не пустили в подземный туалет, мол, это идут учения, а укрытие есть дальше, бегите туда.

Россияне жаловались: взрывы были такие сильные, что едва не вылетели окна. А в районе Молочной Балки "тряслась земля" и было очень громко (после того, как дали сирену в воинской части).