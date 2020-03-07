Громкие отставки в Раде и тревожная реакция мира – итоги программы "Голобородько"

Эта неделя расставила многие точки над "и". Так, не все, но очень многие. Наверное то, что произошло полностью изменило расклад политических сил в стране.

Відставка Гончарука

Ще у вівторок, 3 березня, я особисто не вірив, що уряд Гончарука відправлять у відставку. Я не бачив для цього жодних об'єктивних причин.

Интиресно Як вплине на рейтинги Зеленського зміна уряду: думка соціолога

Чи був цей уряд успішним, чи був він ефективним? Іноді складно дати відповідь на це запитання, але я спробував це зробити.

Дивіться підсумковий відеоблог "Голобородько":

Коли є з чим порівнювати, то, здається, відповісти стає простіше. Звісно я не буду нікому нав'язувати свою думку. Я усього лише намагаюсь дати вам об'єктивні факти, висновки ви можете робити самі.

Двіться повний випуск відеоблогу "Голобородько" за 3 березня:

Але до яких би висновків ви не прийшли – в середу, 4 березня, уряд таки відправили у відставку і призначили новий, принаймні, частково. Були певні пояснення "чому" і обіцянки на майбутнє. І в усьому сказаному і зробленому я намагався розібратися:

Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько" за 5 березня:

Звільнення Рябошапки

Чекати довго не довелося. Перші маркери спрацювали вже на наступний день після звільнення уряду. Звісно, не міністри начудили, у них такого шансу ще не було. Впорались усе ті самі "депутати Коломойського":

Тому що наша країна не має генерального прокурора. Є генеральний прокурор Порошенка,

– заявив депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.

От таким популістичними і брехливими заявами група Коломойського змогла переконати 179 "слуг народу" і проголосувати за висловлення недовіри Руслану Рябошапці. Їх підтримали депутати Коломойського, Авакова і Медведчука.

Обратите внимание Рябошапку на Іонушаса: як зміна генпрокурора може вплинути на реформи

Саме така компанія і відправила у відставку Руслана Рябошапку. Першого генпрокурора в історії України, який реально взявся за реформування прокуратури, і не просто взявся – у нього чудово виходило. Офіс генпрокурора вже перезапустили. На черзі були регіональні відділи. Як на мене, Руслан Рябошапка в Раді повів себе гідно.

Дивіться відео виступу Руслана Рябошапки:

Буду відвертим, у мене, як і в батька Гандзюк, теж була надія. Я щиро вірив, що прокуратура нарешті буде реформована і завдяки цим системним змінам злочинці, які багато років могли "усе порішать" і вийти сухими з води – будуть відповідати за свої дії. Але після того, як Рябошапку звільнили, мій оптимізм суттєво підугас.

Довідка. Віктор Гандзюк, батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк, ще перед відставкою Руслана Рябошапки попросив президента Володимира Зеленського довести справу щодо його доньки до кінця.

Чому? Тому що ще на початку тижня посли країн Великої сімки зустрічалися з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Підозрюю, що говорили вони ось про що: "Ми з нетерпінням чекаємо на сьогоднішню зустріч послів країн G7 з Генеральним прокурором Рябошапкою, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу генерального прокурора.

Тобто наші західні партнери високо оцінювали ефективність роботи Руслана Рябошапки. І більше усього мене у цій ситуації здивувала позиція президента Зеленського – ще пів року тому він казав, що Рябошапка 100% його людина. А в четвер, 5 березня, коли вирішувалась його доля, а разом з ним і доля реформи у прокуратурі, президент самоусунувся.



Руслан Рябошапка та Володимир Зеленський / Інфографіка 24 каналу

Усі знають, що основні рішення приймає саме Зеленський, якби він сказав, що генпрокурора чіпати не можна, то "слуги" не посміли б проголосувати. Але він навіть на засідання не прийшов. У нього були важливіші справи. Він поїхав перевіряти стан будівництва дороги, яку будуть вже багато років і ще не скоро добудують.

Чому він так зробив можна тільки здогадуватись, але саме його позиція чи відсутність її, ставить під загрозу і співпрацю з західними партнерами і, що куди важливіше – реформу прокуратури.

Зміни для НАБУ

Це тільки перший дзвіночок. Другий я почув вчора від депутата зі "Слуги народу" Олександра Качури: "Моя особиста думка, що НАБУ має бути департаментом ДБР".

Интиресно Ситник у Раді спробував натякнути, хто хоче його відставки

Ця ініціатива просто знищить незалежність НАБУ. Агенство, яке з такими складнощами створювалось. І це погано, однозначно. Але це не остання погана новина. Євродепутати вже відреагували. Фактично вони прямим текстом сказали, що якщо хтось додумається чіпати НАБУ, вони можуть позбавити нас "безвізу". І не так страшна ця втрата, як те, що це означає – псування стосунків з заходом.

А разом зі звільненням генерального прокурора-реформатора, якого теж підтримував захід, це вже дуже тривожний дзвінок. До цього додається звільнення уряду-реформаторів. І коли розумієш, хто все це просуває – люди Коломойського, Медведчука і Авакова – виникає чимало питань.

Багато експертів і активістів вже називають цей тиждень переломним у політиці України. І я з ними погоджуюсь. Питання тільки в тому, як далеко усе зайде. Чи зможуть нові посадовці відновити довіру до влади у західних партнерів? Чи продовжать вони реформи? І багато іншого.