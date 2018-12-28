Громкие скандалы, увольнения и госизмены: политические события всколыхнувшие Украину в 2018 году

2018 год был насыщенным политическими событиями: громкие скандалы и увольнения, российские шпионы в службе внешней разведки, государственные изменники среди народных депутатов, а еще – потеря главного союзника президента. Заканчивается же год вместе с началом президентской предвыборной кампании.

Одним из громких событий 2018 года стало задержание экс-главы Одесщины Михаила Саакашвили. Повалили на пол, вывели из ресторана и увезли в неизвестном направлении.

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Как выяснилось позже, чтобы депортировать из Украины. Причина – незаконное пересечение границы. Ведь осенью 2017 года, когда Саакашвили не хотели пускать в Украину, он "прорвался" через украинско-польскую границу.

То, как его лишили украинского гражданства и то, как его "выбрасывали" из страны – это грубое нарушение всех прав, которые есть,

– прокомментировал политолог Сергей Гайдай.

Не такими кардинальными в своих решениях оказались украинские народные депутаты. Генпрокурор внес на рассмотрение парламента шесть представлений на снятие депутатской неприкосновенности – на "опоблоковцев" Дмитрия Колесникова, Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Евгения Бакулина, внефракционных Надежду Савченко и Станислава Березкина.

Из них всех в следственном изоляторе – только Савченко. Ее обвиняют в государственной измене. Мол, планировала взорвать здание Совета, когда там соберутся президент, премьер-министр, правительство и депутаты. Подозрение ей зачитали сразу после голосования в стенах парламента и в прямом эфире повели в следственный изолятор.



Надежда Савченко

Русский след нашли и в Службе внешней разведки. У семьи первого заместителя председателя службы Сергея Семочко обнаружили российские паспорта и три имения общей стоимостью восемь миллионов долларов.

Вскоре выяснилось, что разведчик врал: контрразведка СБУ подтвердила, что гражданская жена Семочко и ее дочь – гражданки России.



Сергей Семочко врал об украинском гражданстве семьи

Целая династия коррупционеров появилась в Государственной фискальной службе. После отстранения от должности Романа Насирова, которого подозревают в нанесении убытков государству на два миллиарда гривен, на его место назначили Мирослава Продана.

Но прошло полтора года и подозрение объявили и ему. Вменяют незаконное обогащение на почти 90 миллионов гривен. Мол, за государственные средства Продан купил недвижимость и автомобили.



Мирослав Продан

А пока НАБУ занималось Проданом, суд разрешил восстановить в должности его предшественника Насирова. И вернуться на свою должность он уже не сможет, ведь в конце года кабмин расформировал ДФС и разделил ведомство на налоговую и таможенную службы.

Так что теперь он может рассчитывать только на компенсацию за то время, пока был отстранен – а это 184 тысячи гривен.

Хотел хлопнуть дверью и генпрокурор Юрий Луценко. Но не получилось. После скандала со смертью херсонской активистки Екатерины Гандзюк с трибуны парламента заявил, что увольняется. Даже подал заявление президенту, которое тот так и не подписал.

Это ничто иное, как пиар. Как попытка где-то пошантажировать парламент, президента в такой ответственный момент,

– отметил политолог Михаил Басараб.

Наибольшую потерю понес в этом году Порошенко. Ведь Владимир Гройсман оказался не таким уж и надежным партнером и отмежевался от президента. Поговаривают, что премьер рассматривает объединение с другими политическими силами.



Петр Порошенко и Владимир Гройсман

Ссора с премьером не помешала Порошенко развернуть предвыборную кампанию еще до ее официального старта. Лозунг "Армия, язык, вера" начал воспроизводиться заранее. К своим победам гарант записал предоставления автокефалии православной церкви, введение военного положения, прекращение действия договора о дружбе с Российской Федерацией.

А Юлия Тимошенко вместе с Олегом Ляшко и Сергеем Каплиным соревновались, кто больше снизит цену на газ.

Неожиданно социологические исследования показали поддержку Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука на президентских выборах. Хотя официально предвыборная кампания начнется 31 декабря.