Гучні скандали, звільнення та держзради: які політичні події сколихнули Україну в 2018 році

2018 рік був насиченим на політичні події: гучні скандали та звільнення, російські шпигуни у службі зовнішньої розвідки, державні зрадники серед народних депутатів, а ще – втрата головного союзника президента. Закінчується ж рік разом із початком президентської передвиборчої кампанії.

Однією із гучних подій 2018 року стало затримання екс-очільника Одещини Михеїла Саакашвілі. Повалили на підлогу, вивели з ресторану та відвезли у невідомому напрямку.

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Як з'ясувалося пізніше, аби депортувати з України. Причина – незаконний перетин кордону. Адже восени 2017 року, коли Саакашвілі не хотіли пускати до України, він "прорвався" через українсько-польський кордон.

Те, як його позбавили українського громадянства й те, як його "викидали" із країни – це брутальне порушення всіх прав, які є,

– прокоментував політолог Сергій Гайдай.

Не такими кардинальними у своїх рішеннях виявилися українські народні депутати. Генпрокурор вносив на розгляд парламенту шість подань на зняття депутатської недоторканності – на "опоблоківців" Дмитра Колєснікова, Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва та Євгена Бакуліна, позафракційних Надію Савченко та Станіслава Березкіна.

З них всіх у слідчому ізоляторі – лише Савченко. Її звинувачують у державній зраді. Мовляв, планувала підірвати будівлю Ради, коли там зберуться президент, прем'єр-міністр, уряд та депутати. Підозру їй зачитали одразу після голосування у стінах парламенту й у прямому ефірі повели до слідчого ізолятора.



Надія Савченко

Російський слід знайшли й у Службі зовнішньої розвідки. У родини першого заступника голови служби Сергія Семочка виявили російські паспорти та три маєтки загальною вартістю вісім мільйонів доларів.

Невдовзі з'ясувалось, що розвідник брехав: контррозвідка СБУ підтвердила, що цивільна дружина Семочка і її дочка – громадянки Росії.



Сергій Семочко брехав про українське громадянство родини

Ціла династія корупціонерів з'явилася у Державній фіскальній службі. Після відсторонення від посади Романа Насірова, якого підозрюють у нанесенні збитків державі на два мільярди гривень, на його місце призначили Мирослава Продана.

Але минуло півтора року й підозру оголосили і йому. Закидають незаконне збагачення на майже 90 мільйонів гривень. Мовляв, за державні кошти Продан купив нерухомість та автомобілі.



Мирослав Продан

А поки НАБУ займалося Проданом, суд дозволив відновити на посаді його попередника Насірова. Та повернутися на свою посаду він вже не зможе, адже наприкінці року кабмін розформував ДФС та поділив відомство на податкову та митну служби.

Тож тепер може розраховувати лише на компенсацію за той час, поки був відсторонений – а це 184 тисячі гривень.

Хотів гримнути дверима й генпрокурор Юрій Луценко. Але не вийшло. Після скандалу зі смертю херсонської активістки Катерини Гандзюк з трибуни парламенту заявив, що звільняється. Навіть подав заяву президенту, яку той так і не підписав.

Це ніщо інше, як піар. Як спроба десь пошантажувати парламент, президента в такий відповідальний момент,

– зазначив політолог Михайло Басараб.

Найбільшу втрату поніс цього року Порошенко. Адже Володимир Гройсман виявився не таким вже й надійним партнером і відмежувався від президента. Подейкують, що прем'єр розглядає об'єднання з іншими політичними силами.



Петро Порошенко та Володимир Гройсман

Сварка з прем'єром не завадила Порошенку розгорнути передвиборчу кампанію ще до її офіційного старту. Гасло "Армія, мова, віра" почав відтворювати заздалегідь. До своїх перемог гарант записав надання автокефалії православній церкві, запровадження воєнного стану, припинення дії договору про дружбу з Російською Федерацією.

А Юлія Тимошенко разом з Олегом Ляшком та Сергієм Капліним змагалися, хто більше знизить ціну на газ.

Неочікувано соціологічні дослідження показали підтримку Володимира Зеленського та Святослава Вакарчука на президентських виборах. Хоча офіційно передвиборча кампанія розпочнеться 31 грудня.