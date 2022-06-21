Громких угроз России уже никто не боится

21 июня 2022 , 19:31
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Петро Олещук

Источник:

фейсбук Петра Олещука

Я думаю, что всем адекватным людям понятно, что если Московия что-то реально хочет сделать, и считает, что имеет для этого ресурсы, она это берет и делает.

Все просто

Если Московия начинает долго и скучно "пугать", доставая из ящика несвежие ракеты, то это значит, что сделать ничего реально она не может.

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Пустые слова

Словесные устрашения, страшные демонстрации, агрессивный телеграм-карлик Димон (бывший президент России Медведев –   ред.) и твиттер-хряк Рогозин (глава "Роскосмоса – ред.) –   все это индикаторы бессилия, а не силы.

У Кремля есть план уничтожения стран Балтии – смотрите видео:

 

Автор: Петро Олещук