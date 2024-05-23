В Украину надвигается гроза: синоптики объявили предупреждение для Киева и еще нескольких областей

Укргидрометцентр предупредил о том, что в некоторых областях Украины до конца суток пройдут грозы. В ближайшее время опасное явление затронет столицу.

Сначала предупреждение объявили для Киева, однако впоследствии синоптики заявили, что грозы пройдут в еще нескольких регионах.

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На Киев надвигается гроза

В обед 23 мая в Укргидрометцентре сделали предупреждение об опасных метеорологических явлениях для Киевской области.

В ближайший час с удержанием до конца дня 23 мая гроза. И уровень опасности, желтый,

– говорилось в сообщении.

Попутно в КГВА призвали людей не бояться звуков грома и быть осторожными.

В каких регионах еще объявили об угрозе

Позже в Укргидрометцентре сообщили, что до конца суток гроза пройдет в северных, Закарпатской,

Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях гроза.

В регионах объявили І уровень опасности, желтый.



Где пройдут грозы 23 мая / Укргидрометцентр

Основные правила безопасности во время грозы

Находитесь в помещении или найдите безопасное закрытое место.

Не паркуйтесь вблизи электроопор и высоких деревьев.

Держитесь подальше от металлических заборов и стен, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач.

Если вы на улице, забудьте о зонте, ведь металл притягивает ток.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах. Ток также может проходить через водопровод, поэтому воздержитесь от душа, ванны или мытья посуды.

Молния может проходить через электрические системы и передатчики радио- и телесвязи. Во время грозы в помещении можно использовать беспроводные или сотовые телефоны, однако на улице этого делать не следует.



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала