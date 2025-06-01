На Киев надвигается гроза, в области также заметили торнадо: кадры аномального явления

Непогода и аномальные явления не покидают Украину. На Киев и область надвигается гроза, также в области заметили смерч.

Ухудшение погоды ожидается уже вечером 11 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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На Киев надвигается гроза и торнадо

Синоптики дали предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Киева и Киевской области.

В ближайший час 11 июня с удержанием ночью 12 июня гроза,

– сообщили они в 20:44.

Также ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Д️ополнительная информация. Погодные условия І уровня опасности могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

К слову, в сети также активно публикуют видео с торнадо, которое надвигается на Киев. Его заметили в Бориспольском районе.

Смерч на Киевщине: смотрите видео

Торнадо в Киевской области: смотрите видео

Напомним, что ранее метеорологи предупреждали, что в Украине летом могут наблюдаться торнадо.

Риск их возникновения связан с усилением ветра, грозовыми дождями и градом.