На Киев надвигается гроза, в области также заметили торнадо: кадры аномального явления
- В Киеве и Киевской области ожидается гроза и торнадо, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.
- Объявлен І уровень опасности из-за сильных ветров и возможного осложнения работы предприятий и транспорта.
- Торнадо заметили в Бориспольском районе, кадры аномального явления активно публикуют в сети.
Непогода и аномальные явления не покидают Украину. На Киев и область надвигается гроза, также в области заметили смерч.
Ухудшение погоды ожидается уже вечером 11 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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На Киев надвигается гроза и торнадо
Синоптики дали предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Киева и Киевской области.
В ближайший час 11 июня с удержанием ночью 12 июня гроза,
– сообщили они в 20:44.
Также ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.
Д️ополнительная информация. Погодные условия І уровня опасности могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
К слову, в сети также активно публикуют видео с торнадо, которое надвигается на Киев. Его заметили в Бориспольском районе.
Смерч на Киевщине: смотрите видео
Торнадо в Киевской области: смотрите видео
Напомним, что ранее метеорологи предупреждали, что в Украине летом могут наблюдаться торнадо.
Риск их возникновения связан с усилением ветра, грозовыми дождями и градом.