На Киев надвигается масштабная гроза: энергетики – в режиме готовности

24 июня 2023, 15:48
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Источник:

Киевская городская военная администрация

В Украине продолжается сезон непогоды. Сообщается, что днем 24 июня гроза надвигается на город Киев. Энергетики уже находятся в режиме готовности.

Грозу прогнозируют во второй половине дня. Украинцы были предупреждены об угрозе.

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В Киеве и области ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим. Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов,
– говорится в сообщении.

Людям напоминают о правилах безопасности. Пренебрегать ими нельзя, ведь это спасает жизнь. В частности, нужно не приближаться к линиям электропередачи.

Заметьте! Накануне Львов накрыла мощная гроза. Небо почернело за считанные мгновения, а затем начался масштабный ливень. Ветер сломал большие ветки деревьев. В некоторых населенных пунктах области исчез свет.

 

Автор: Мар'яна Бекало