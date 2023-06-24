На Киев надвигается масштабная гроза: энергетики – в режиме готовности
24 июня 2023, 15:48Читати новину українською
Источник:Киевская городская военная администрация
В Украине продолжается сезон непогоды. Сообщается, что днем 24 июня гроза надвигается на город Киев. Энергетики уже находятся в режиме готовности.
Грозу прогнозируют во второй половине дня. Украинцы были предупреждены об угрозе.
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В Киеве и области ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим. Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов,
– говорится в сообщении.
Людям напоминают о правилах безопасности. Пренебрегать ими нельзя, ведь это спасает жизнь. В частности, нужно не приближаться к линиям электропередачи.Заметьте! Накануне Львов накрыла мощная гроза. Небо почернело за считанные мгновения, а затем начался масштабный ливень. Ветер сломал большие ветки деревьев. В некоторых населенных пунктах области исчез свет.