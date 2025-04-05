Непогода на подходе: на Киев и область движется гроза
- На Киев и область движется гроза, КГГА предупреждает о I уровне опасности.
- Энергетики ДТЭК будут работать в усиленном режиме из-за непогоды, киевлян предупреждают о возможных обрывах электросетей.
В субботу, 5 апреля, погода в Киеве и области резко ухудшилась. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время с удержанием до конца дня в столице ожидается гроза.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
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Киев и область накроет гроза
В КГГА предупредили жителей столицы о I уровне опасности, желтом.
В администрации также призвали во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
Справка. При подтоплении проезжей части или тротуаров киевляне могут обратиться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.
Если упало дерево или сломались ветви – необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.
Тем временем в ДТЭК сообщили, что из-за непогоды на Киевщине энергетики будут работать в усиленном режиме. Отмечается, что сильные порывы ветра и ливни могут вызвать падение деревьев и обрывы электросетей.
Ремонтные бригад ДТЭК переведены в повышенную готовность, чтобы в случае аварий как можно быстрее ликвидировать их,
– говорится в сообщении.
Сотрудники ДТЭК также призвали не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к поврежденным линиям электропередач.
Напомним, уже вскоре в Украине ударят заморозки. По прогнозам синоптиков, также будет идти снег, а в части областей возможно образование снежного покрова.