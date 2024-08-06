На Киев и область надвигается затяжная гроза

Укргидрометцентр обнародовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и городу Киев.

На столицу надвигается затяжная гроза. Она начнется уже в ближайший час с удержанием до конца дня 6 августа.

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Гроза охватит столицу и область

В Киевской городской военной администрации обнародовали предупреждение синоптиков об опасных метеорологических явлениях в столице.

В ближайший час, с удержанием до конца суток 6 августа, в столице ожидается гроза! Не пугайтесь звуков грома. Будьте внимательны и осторожны,

– говорится в сообщении.

Подобное предостережение обнародовали и в Киевской ОГА для жителей области и отметили, что синоптиками объявлен І уровень опасности, желтый.

Каких советов стоит придерживаться во время грозы

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

В случае подтопления проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419 .

. Если упало дерево или сломались ветви – звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018 .

. Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (номер телефона КАРС).

(номер телефона КАРС). В случае травмирования людей немедленно звоните по телефону 103 .

. При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (номер телефона ЦОДР).

К слову, накануне синоптики сообщали, что во вторник, 6 августа, в западных, днем и в Винницкой, Житомирской, Одесской, местами в Киевской Черкасской и Николаевской областях кратковременный дождь, местами гроза. Ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, на остальной территории без осадков.