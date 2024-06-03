Вчера, во второй половине дня сильный ливень с градом прошел в Киеве. Он вызвал падение деревьев. Также непогода бушевала и в субботу, 1 июня. Именно тогда произошла чрезвычайная ситуация.

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Дерево упало на людей

В 21:19 спасатели из "Киевской службы спасения" прибыли по вызову на пляж "Троещина". Там под поваленным деревом оказались люди, которые прятались от дождя в палатке. Спасатели помогли киевлянам выбраться из ловушки. Сначала трем пострадавшим была оказана помощь, а затем с помощью специнструментов дерево прирбали с пляжа.

Известно, что в тот же вечер спасатели убрали поваленное дерево на улице Ереванской в Соломенском районе столицы. Дерево упало на провода уличного света и угрожало безопасности граждан.

Уже ночью спасателей вызвали на улицу Живописную, что в Святошинсьому районе. Там дерево упало на проезжую часть и заблокировало движение на ней.

Второго июня у "Киевской службы спасения" было не меньше работы. Спасатели убрали деревья с проезжих частей в двух районах города: на улице Бориса Гринченко в Голосеевском и на улице Александра Конисского в Шевченковском.

Также специалисты ликвидировали аварийность дерева во дворе дома в Днепропетровском районе города.

В столице непогода вызвала настоящий "деревопад" / Фото "Киевская служба спасения"

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