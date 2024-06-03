Вчора, о другій половині дня сильна злива з градом пройшла у Києві. Вона спричинила падіння дерев. Також негода вирувала й у суботу, 1 червня. Саме тоді сталася надзвичайна ситуація.
Дивіться також Відключення зростатимуть: чому енергетичні об'єкти не вдасться швидко відновити
Дерево впало на людей
О 21:19 рятувальники з "Київської служби порятунку" прибули за викликом на пляж "Троєщина". Там під поваленим деревом опинилися люди, які ховалися від дощу у наметі. Рятувальники допомогли киянам вибратися з пастки. Спершу трьом постраждалим була надана допомога, а потім за допомогою спецінструментів дерево прирбали з пляжу.
Відомо, що того ж вечора рятувальники прибрали повалене дерево на вулиці Єреванській у Солом'янському районі столиці. Дерево впало на дроти вуличного світла і загрожувало безпеці громадян.
Вже вночі рятувальників викликали на вулицю Живописну, що в Святошинсьому районі. Там дерево впало на проїжджу частину та заблокувало рух на ній.
Другого червня у "Київської служби порятунку" було не менше роботи. Рятувальники прибрали дерева з проїжджих частин у двох районах міста: на вулиці Бориса Грінченка у Голосіївському та на вулиці Олександра Кониського у Шевченківському.
Також фахівці ліквідували аварійність дерева у дворі будинку у Дніпропетровську районі міста.
У столиці негода спричинила справжній "деревопад" / Фото "Київська служба порятунку"
На Київщині затопило траси ліній електропередачі: що відомо
- У ДТЕК розповіли, що внаслідок негоди тисячі родин у Київській області залишаються без світла. Станом на 9 ранку 3 червня ця кількість становить 11 388 сімей.
- Ще досі знеструмлені 14 ліній і 276 трансформаторних підстанцій. Найбільш постраждалі від негоди регіони – Бучанський, Фастівський, Обухівський та Вишгородський.
- Ускладнюють роботи з відновлення підтоплення трас ліній електропередачі та дерева, що впали на проводи. Це заважає швидкому доступу до місця аварій.