На Киевщине из-за шаровой молнии загорелся газ в доме: страшное фото последствий

Детали происшествия рассказала полиция Киевской области. Гроза в ночь на 12 июня наделала беды в Киеве и в области.

В столичном регионе ливень был одновременно с ракетно-дроновой атакой, поэтому киевляне не всегда понимали, где взрывы, а где просто гром. А еще дождь шел много часов подряд, из-за чего затопило улицы и поломало деревья.

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Шаровая молния на Киевщине

Ночью 12 июня жительница Сквиры проснулась от звука грозы. За окном она увидела шаровую молнию и через несколько секунд услышала звук взрыва. В помещении кухни хозяйка обнаружила возгорание газа, утечка которого происходила из поврежденной газовой трубы,

– сообщили в полиции.

К счастью, мужественная хозяйка дома смогла потушить пламя и перекрыла газовый вентиль. Хотя кухню частично повредил огонь, обошлось без пострадавших. На месте работали экстренные службы.



Дом, поврежденный шаровой молнией / Фото Полиция Киевской области

В полиции призвали граждан быть осторожными и объяснили: если обнаружили такие природные явления, не делайте резких движений и держитесь подальше от металлических предметов и электроприборов.

Советы от ГСЧС, если увидели шаровую молнию

При первых признаках грозы закройте форточки, окна, двери. А если к вам приближается шаровая молния, стойте спокойно, затаив дыхание, не делайте никаких резких движений и не пытайтесь сразу бежать.

Если шаровая молния попала в ваш дом, следует держаться подальше от электроприборов и электропроводки.

Если есть в руках какой-то предмет с изолирующими свойствами, выставьте его перед собой и таким образом попробуйте остановить приближение шаровой молнии. Если молния "прилипнет" к нему, осторожно положите его на землю, после этого попробуйте медленно выйти из помещения, не вызывая резких колебаний потоков воздуха.

После исчезновения молнии в помещении, как правило, возникает пожар, поэтому тщательно проверьте, ничего ли не горит.

Киев побил 30-летний рекорд

В КГГА рассказали, что в столице менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. А вообще ливень с таким количеством осадков в городе – первый за последние 30 лет.

Синоптики объяснили такой сильный ливень активным циклоном, который обусловил дожди обложного (длительного) характера. На 13 июня в Киеве осадков не прогнозируют.