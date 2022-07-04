Гроза на Западе и жара на Юге Украины: прогноз погоды на 5 июля
Источник:Укргидрометцентр
В Украине во вторник, 5 июля, продолжится жаркая погода. В западных областях следует ожидать гроз – там даже объявили штормовое предупреждение.
В отдельных районах ожидается град и сильный ветер
Жарче всего будет в южных областях Украины – на Николаевщине и Запорожье. Днем столбик термометра составит около 32 – 34 градусов тепла.
В Одессе и области предупреждают о непогоде: в ближайшие часы – гроза и шквалы
Средняя дневная температура составит +29...+33 градуса. Днем 5 июля в Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и Ровенской области прогнозируют грозы. В отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 метров в секунду. Спасатели объявили и уровень опасности.
Прогноз синоптикини Диденко
Синоптикиня Наталья Диденко сообщает , что во вторник в Украине будет продолжаться жара. Днем 5 июля столбики термометров будут подниматься до +28 – +34 градусов. Ночью ожидается +17 – +22 градуса.
Сообщается, что дождей будет мало – кратковременные грозовые местами пройдут только в западных областях, кроме Тернопольщины и Хмельнитчины. В Киеве 5 июля будет царить сухая жаркая погода – максимальная температура воздуха будет составлять +31 – +33 градуса.
Жара ослабнет 6 июля в западных областях, 7 июля понижение температуры воздуха до комфортной ожидается в северных и центральных областях.
На юге и востоке Украины сильная жара еще будет продолжаться,
– сообщила Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на 5 июля.
Ужгород – +31...+33
Львов – +29...+31
Ивано-Франковск – +29...+31
Тернополь – +30...+32
Черновцы – +31...+33
Хмельницкий – +30...+32
Луцк – +29...+31
Ровно – +30...+32
Житомир – +30...+32
Винница – +31...+33
Одесса – +29...+31
Николаев – +32...+34
Херсон – +31...+33
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – +31...+33
Чернигов – +31...+33
Сумы – +29...+31
Полтава – +30...+32
Днепр – +32...+34
Запорожье – +32...+34
Донецк – +30...+32
Луганск – +31...+33
Харьков – +30...+32
Киев – +31...+33