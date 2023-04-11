В Украину снова идут грозы: в каких областях будет бурлить непогода

В Украинепродолжают капать дожди. И когда в части регионов осадки лишь небольшие, в другие снова идет гроза.

Синоптики предупреждают, что на этой неделе еще возможны грозы. Где и когда их ждать, рассказываем дальше.

Обратите внимание Сколько еще в Украине будет дождь: синоптики ответили, когда прекратятся осадки

Грозы возвращаются

По прогнозу Укргидрометцентра, перед Пасхой еще будет дождь. Впрочем, в части областей осадки ожидаются небольшими. В другие же снова наведается гроза. Вероятно, непогода будет бушевать 13 и 14 апреля.

В четверг гроза ожидается на Востоке и на Юге. В пятницу уже на Севере, северо-востоке и в центральной части Украины.

Заметим, что, в целом уже будет тепло, без ночных морозов и снега. Местами столбики термометра достигнут +19 градусов.

Ориентировочный прогноз погоды на 14 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра

Правила безопасности во время грозы и молнии

Заметим, что во время грозы и молнии следует соблюдать правила безопасности. Подробно о них рассказали в ГСЧС.

Если вы находитесь в помещении, немедленно закройте все форточки, окна, двери, потому что сквозняки могут затащить в помещение молнию.

Выключите электроприборы из розетки в квартирах, не пользуйтесь водопроводом. Также не стоит умываться над раковинами или ванными, ни в коем случае не мыться в ванных.

Находитесь чуть дальше от окон. Удерживайтесь от звонка по телефону, но, если это действительно необходимо, сделайте сразу после очередного грозового разряда, быстро используя небольшую паузу до следующего разряда.

Если гроза застала вас на улице в поле, в лесу, на реке, не прячьтесь в небольших постройках, домах, палатках и особенно среди деревьев. Лучше в каком-нибудь углублении.

Если вас двое или больше, не скапливайтесь в укрытии вместе, – прячьтесь поодиночке.

Бежать в хранилище следует медленно и слегка, склонившись.

Во время грозы никогда не прикасайтесь к металлическим сооружениям и железным электроопорам, опорам мостов, проволочных ограждений и подобным объектам из металла и так далее.

Правила безопасности во время грозы и молнии: смотрите видео