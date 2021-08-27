Гроза разгулялась: из-за непогоды на Херсонщине деревья завалили 4 километра дороги

В ночь с 26 на 27 августа на Херсонщине непогода завалила на дорогу больше 20 деревьев. Львиную долю среди них составляли акации.

Инцидент произошел на дороге между селами Раденск и Большие Копани. Деревья покрыли около 4 километров пути. Чтобы обеспечить проезд на пострадавшей территории, спасатели оперативно выехали на место происшествия.

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Участие в ликвидации последствий непогоды приняли 5 спасателей. Также к работе привлекли 2 единицы техники.

Непогода обесточила десятки населенных пунктов

По данным спасателей, по состоянию на 07:00 непогода в Украине обесточила 64 населенных пункта. В эпицентре непогоды оказались такие области:

Сумская – без света 35 населенных пунктов;

Днепропетровская – 20 населенных пунктов;

Киевская – 7 населенных пунктов;

Донецкая – 2 населенных пункта.

Одессу накрыла непогода

В Одессе в четверг, 26 августа, снова разгулялась непогода.

Ливень затопил 7 улиц. Также пострадали супермаркеты, магазины и жилые дома.

Непогода осложнила движение. Машины фактически плавали в масштабных лужах.

Очевидцы делились в сети видео затопленных улиц.