Гроза разгулялась: из-за непогоды на Херсонщине деревья завалили 4 километра дороги

27 августа 2021 , 13:32
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Источник:

ГСЧС Украины

В ночь с 26 на 27 августа на Херсонщине непогода завалила на дорогу больше 20 деревьев. Львиную долю среди них составляли акации.

Инцидент произошел на дороге между селами Раденск и Большие Копани. Деревья покрыли около 4 километров пути. Чтобы обеспечить проезд на пострадавшей территории, спасатели оперативно выехали на место происшествия.

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Участие в ликвидации последствий непогоды приняли 5 спасателей. Также к работе привлекли 2 единицы техники.

Непогода обесточила десятки населенных пунктов

По данным спасателей, по состоянию на 07:00 непогода в Украине обесточила 64 населенных пункта. В эпицентре непогоды оказались такие области:

  • Сумская – без света 35 населенных пунктов;
  • Днепропетровская – 20 населенных пунктов;
  • Киевская – 7 населенных пунктов;
  • Донецкая – 2 населенных пункта.
Заметьте! В Украине на пятницу, 27 августа, в большинстве регионов прогнозируют дожди. Кроме того, синоптики обещают похолодание.

Одессу накрыла непогода

  • В Одессе в четверг, 26 августа, снова разгулялась непогода.
  • Ливень затопил 7 улиц. Также пострадали супермаркеты, магазины и жилые дома.
  • Непогода осложнила движение. Машины фактически плавали в масштабных лужах.
  • Очевидцы делились в сети видео затопленных улиц.
Автор: Мар'яна Бекало