Гроза в Ивано-Франковске вывела из строя систему уведомлений о тревоге
Источник:kurs.if.ua
В Ивано-Франковске из-за грозы система оповещения населения о воздушной тревоге вышла из строя. Речь идет об аппаратуре "П-160".
Инцидент произошел 14 августа в результате грозы. Также известно, что в Украине 15 августа будет жарко, но с грозами.
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Система оповещения о сиренах вышла из строя
В Ивано-Франковске не работала система оповещения о тревоге. Из-за грозы в городе прекратили работу сирены и громкоговорители.
Для обнаружения неисправности работала (по состоянию на 18:49 14 августа – 24 канал) аварийная бригада,
– сообщили изданию в пресс-службе областного ГСЧС.
В случае необходимости уведомление должно осуществляться с использованием системы "Атрис" и группы в вацапе. Кроме того, уведомление населения должно осуществляться через:
- приложение "ТРЕВОГА";
- телерадиостудии;
- сирены и громкоговорители ручного включения;
- на странице Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Однако по состоянию на 19:40 14 августа работу централизованной системы оповещения возобновили.
Кратко о погоде в Украине
- Погода 14 августа была дождливой на Западе Украины. Дожди прогнозировали также в Херсонской, а также в Житомирской и Киевской областях. На остальных территориях Украины было сухо.
- Следует вспомнить, что синоптики рассказали, как погода влияет на эффективность действий на фронте. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что она активно работает на армию.
- В частности это нужно потому, что любая ракета, если она высокоточная, в траектории полета должна учитывать метеорологические условия. Аналогично применение артиллерии без учета погодных условий также неэффективно.
- 15 августа в Украине прогнозируется жаркая погода с осадками. Грозы от западной части Украины перейдут в южную, захватывая и центр Украины. При грозах возможны локально ливни, град и шквальный ветер.
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