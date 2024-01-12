Ни один датчик грозы не фиксировал: ученые объяснили, какое явление было вчера в Киеве

Вчера вечером 11 января в Киеве наблюдали аномальную погоду. Впрочем. ни один грозопеленгатор не фиксировал снежную грозу. Что это такое и что действительно произошло - рассказываем дальше.

Украинский гидрометцентр объяснил, что снежную грозу спрогнозировать невозможно, условия для ее образования появляются через несколько минут. В то же время вчера странные звуки и мерцание молнии изрядно испугали киевлян.

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. Снежная гроза – уникальное явление, при котором вместо ливневого дождя выпадает ливневый снег. На Земле она происходит примерно 5 – 6 раз в год, но ее появление невозможно спрогнозировать, поскольку условия ее образования в атмосфере появляются и развиваются спонтанно, через несколько минут.

Синоптики уточнили, что в отличие от летних масштабных гроз могут наблюдаться всего 1 – 2 слабые, чаще, межоблачные молнии, которые угрозы почти не представляют.

Что происходит во время снежной грозы

Снежная гроза образуется, когда холодный воздух прижат к земле, а над ним натекает очень влажный и теплый воздух, в нем начинаются внезапные вертикальные движения и перемешивания, что приводит к турбулентности, во время которой ледяные кристаллы в облаках врезаются друг в друга.

Электроны отрываются от одних кристаллов льда и добавляются к другим, когда кристаллы разбиваются друг о друга. Это разделяет положительные (+) и отрицательные (-) заряды в облаке.

Верхняя часть облака становится заряженной положительными частицами, называемыми протонами, а нижняя – отрицательными (нейтронами). Этого уже достаточно, чтобы образовалась молния внутри облака или между облаками.

Как только отрицательный заряд в нижней части облака становится достаточно большим, поток электронов устремляется к земле, когда он встречается с положительным зарядом, направленным от земли вверх, сильный электрический ток переносит положительный заряд в облако.

"Этот электрический ток известен как обратный ход. Мы видим это как яркую вспышку молнии", – говорится в сообщении.

Снежная гроза сопровождается приглушенным громом гораздо более низкого звучания, в отличие от обычного летнего.

Вечером 11 января ни один грозопеленгатор грозы не зафиксировал,

– отметили в Укргидрометцентре.

Не зафиксировали, но была именно она

В то же время, синоптикиня украинского Гидрометцентра Наталья Птуха объяснила, что снежную грозу очень трудно зафиксировать. В частности, вчера датчики и грозо-пеленгаторы ее не зафиксировали, потому что снежная гроза была очень локальной в Киеве. А вот зрительно ее можно было наблюдать. Так что, собственно, это и видели киевляне.

"Снежная гроза была преимущественно на правом берегу столицы. Именно там люди слышали гром и видели вспышки молний, а на левом берегу Киева ее практически не было слышно, просто падал снег. Это локальное явление и его очень сложно фиксировать приборами, иногда невозможно", – объяснила Наталья Птуха.

Синоптикиня вспомнила, что похожая снежная гроза была в позапрошлом году в Одессе. То есть это природное явление случается. По ее ловам, где-то раз за зиму его можно наблюдать благодаря современным технологиям, когда люди его фиксируют на видео.