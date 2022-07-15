На Западе и Севере Украины сегодня ожидается гроза

Синоптики прогнозируют грозы на Западе и на юге Украины 15 июля. Также сильные дожди могут быть в большей части центральных областей.

Из-за непогоды в областях объявили первый уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

К теме Какие области снова накроют грозы: прогноз погоды на 15 июля

Где в Украине будут грозы

Днем 15 июля в западных, северных и большинстве центральных областей грозы,

– говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение объявили в следующих областях:

Волынская, Ровненская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Закарпатская;

Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская;

Винницкая, Черкасская, Полтавская.



Области, в которых прогнозируют грозы / Данные Укргидрометцентра

На Востоке и Юге осадки в большинстве своем не прогнозируют. Дожди возможны только в Полтавской или Сумской областях.

По данным синоптиков, там будет жарко. На Юге температура воздуха будет до +32 градусов. На Востоке – будет колебаться в пределах +27...+29 градусов

Температура воздуха в Украине 15 июля

Ужгород – +28...+30

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +22...+24

Винница – +26...+28

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +29...+31

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +22...+24

Сумы – +23...+25

Полтава – +26...+28

Днепр – +29...+31

Запорожье – +28...+30

Донецк – +26...+28

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +21...+23

Вас может заинтересовать – свежие потери россиян в войне против Украины по состоянию на 15 июля: смотрите видео