На Западе и Севере Украины сегодня ожидается гроза
Источник:Укргидрометцентр
Синоптики прогнозируют грозы на Западе и на юге Украины 15 июля. Также сильные дожди могут быть в большей части центральных областей.
Из-за непогоды в областях объявили первый уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
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Где в Украине будут грозы
Днем 15 июля в западных, северных и большинстве центральных областей грозы,
– говорится в сообщении.
Штормовое предупреждение объявили в следующих областях:
- Волынская, Ровненская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Закарпатская;
- Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская;
- Винницкая, Черкасская, Полтавская.
Области, в которых прогнозируют грозы / Данные Укргидрометцентра
На Востоке и Юге осадки в большинстве своем не прогнозируют. Дожди возможны только в Полтавской или Сумской областях.
По данным синоптиков, там будет жарко. На Юге температура воздуха будет до +32 градусов. На Востоке – будет колебаться в пределах +27...+29 градусов
Температура воздуха в Украине 15 июля
- Ужгород – +28...+30
- Львов – +22...+24
- Ивано-Франковск – +23...+25
- Тернополь – +21...+23
- Черновцы – +25...+27
- Хмельницкий – +23...+25
- Луцк – +21...+23
- Ровно – +21...+23
- Житомир – +22...+24
- Винница – +26...+28
- Одесса – +30...+32
- Николаев – +30...+32
- Херсон – +29...+31
- Симферополь – +27...+29
- Кропивницкий – +28...+30
- Черкассы – +26...+28
- Чернигов – +22...+24
- Сумы – +23...+25
- Полтава – +26...+28
- Днепр – +29...+31
- Запорожье – +28...+30
- Донецк – +26...+28
- Луганск – +27...+29
- Харьков – +27...+29
- Киев – +21...+23
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