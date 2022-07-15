На Западе и Севере Украины сегодня ожидается гроза

15 июля 2022 , 11:56
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Источник:

Укргидрометцентр

Синоптики прогнозируют грозы на Западе и на юге Украины 15 июля. Также сильные дожди могут быть в большей части центральных областей.

Из-за непогоды в областях объявили первый уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Где в Украине будут грозы

Днем 15 июля в западных, северных и большинстве центральных областей грозы,
– говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение объявили в следующих областях:

  • Волынская, Ровненская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Закарпатская;
  • Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская;
  • Винницкая, Черкасская, Полтавская.


Области, в которых прогнозируют грозы / Данные Укргидрометцентра

На Востоке и Юге осадки в большинстве своем не прогнозируют. Дожди возможны только в Полтавской или Сумской областях.

По данным синоптиков, там будет жарко. На Юге температура воздуха будет до +32 градусов. На Востоке – будет колебаться в пределах +27...+29 градусов

Температура воздуха в Украине 15 июля

  • Ужгород – +28...+30
  • Львов – +22...+24
  • Ивано-Франковск – +23...+25
  • Тернополь – +21...+23
  • Черновцы – +25...+27
  • Хмельницкий – +23...+25
  • Луцк – +21...+23
  • Ровно – +21...+23
  • Житомир – +22...+24
  • Винница – +26...+28
  • Одесса – +30...+32
  • Николаев – +30...+32
  • Херсон – +29...+31
  • Симферополь – +27...+29
  • Кропивницкий – +28...+30
  • Черкассы – +26...+28
  • Чернигов – +22...+24
  • Сумы – +23...+25
  • Полтава – +26...+28
  • Днепр – +29...+31
  • Запорожье – +28...+30
  • Донецк – +26...+28
  • Луганск – +27...+29
  • Харьков – +27...+29
  • Киев – +21...+23

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Автор: Марта Кушка