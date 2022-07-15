Через негоду в областях оголосили перший рівень небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
До теми Які області знову накриють грози: прогноз погоди на 15 липня
Де в Україні будуть грози
Вдень 15 липня в західних, північних та більшості центральних областей грози І рівень небезпечності, жовтий,
– мовиться в повідомленні.
Штормове попередження оголосили в таких областях:
- Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська та Закарпатська;
- Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська;
- Вінницька, Черкаська, Полтавська.
Області, в яких прогнозують грози / Дані Укргідрометцентру
На Сході та Півдні опадів здебільшого не прогнозують. Дощі можливі лише на Полтавщині чи Сумщині.
За даними синоптиків, там буде спекотно. На Півдні температура повітря буде до +32 градусів. На Сході – коливатиметься в межах +27...+29 градусів
Температура повітря в Україні 15 липня
- Ужгород – +28...+30
- Львів – +22...+24
- Івано-Франківськ – +23...+25
- Тернопіль – +21...+23
- Чернівці – +25...+27
- Хмельницький – +23...+25
- Луцьк – +21...+23
- Рівне – +21...+23
- Житомир – +22...+24
- Вінниця – +26...+28
- Одеса – +30...+32
- Миколаїв – +30...+32
- Херсон – +29...+31
- Сімферополь – +27...+29
- Кропивницький – +28...+30
- Черкаси – +26...+28
- Чернігів – +22...+24
- Суми – +23...+25
- Полтава – +26...+28
- Дніпро – +29...+31
- Запоріжжя – +28...+30
- Донецьк – +26...+28
- Луганськ – +27...+29
- Харків – +27...+29
- Київ – +21...+23
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