Через негоду в областях оголосили перший рівень небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

До теми Які області знову накриють грози: прогноз погоди на 15 липня

Де в Україні будуть грози

Вдень 15 липня в західних, північних та більшості центральних областей грози І рівень небезпечності, жовтий,

– мовиться в повідомленні.

Штормове попередження оголосили в таких областях:

Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська та Закарпатська;

Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська;

Вінницька, Черкаська, Полтавська.



Області, в яких прогнозують грози / Дані Укргідрометцентру

На Сході та Півдні опадів здебільшого не прогнозують. Дощі можливі лише на Полтавщині чи Сумщині.

За даними синоптиків, там буде спекотно. На Півдні температура повітря буде до +32 градусів. На Сході – коливатиметься в межах +27...+29 градусів

Температура повітря в Україні 15 липня

Ужгород – +28...+30

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +22...+24

Вінниця – +26...+28

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +22...+24

Суми – +23...+25

Полтава – +26...+28

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +21...+23

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