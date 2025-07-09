В центре Львова во время грозы молодежь не дала ветру повалить стенды с именами погибших воинов
- Во время сильного урагана во Львове прохожие держали стенды с именами погибших военных, установленные на площади Рынок, чтобы они не упали на землю.
- Мэр города поблагодарил молодежь за неравнодушие, достоинство и человечность.
На днях Львов накрыла сильная непогода. Во время грозы молодежь не давала ветру повалить стенды с именами павших воинов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое распространила в тиктоке пользовательница @annettekkt.
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Прохожие не дают ветру повалить стенды с именами павших
В сети обнародовали видео, где 5 прохожих держали стенды с именами наших Героев, чтобы они не упали во время урагана и не лежали на земле.
Эти стенды установлены на вокзале, площади Рынок и Лычаковском кладбище.
На поступок молодежи отреагировал мэр города Андрей Садовый. Он выразил благодарность за их неравнодушие.
Спасибо за это неравнодушие. За достоинство. За человечность,
– написал в фейсбуке городской голова Львова.
Напомним, западными областями в понедельник, 7 июля, пронесся мощный ураган. Непогода наделала беды на Львовщине, Ровенщине, Прикарпатье, Тернопольщине, Волыни.