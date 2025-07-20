Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии. Объявлен желтый уровень опасности.

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Что известно о непогоде на Львовщине?

Днем во Львовской области прогнозируют 22 – 27 градусов тепла и порывистый ветер 9 – 14 метров в секунду. Зато во Львове ожидают 23 – 25 градусов тепла.

Кроме того, синоптики предупредили местных жителей о кратковременных дождях, а местами – грозах, днем возможен град.

Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Напомним, с понедельника, 21 июля, температура воздуха в Украине повысится, местами жара будет достигать 37 градусов тепла. Однако кратковременные дожди и грозы будут продолжаться.