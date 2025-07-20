Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

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Що відомо про негоду на Львівщині?

Удень у Львівській області прогнозують 22 – 27 градусів тепла та поривчастий вітер 9 – 14 метрів за секунду. Натомість у Львові очікують 23 – 25 градусів тепла.

Окрім того, синоптики попередили місцевих жителів про короткочасні дощі, а місцями – грози, удень можливий град.

Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, з понеділка, 21 липня, температура повітря в Україні підвищиться, подекуди спека сягатиме 37 градусів тепла. Однак короткочасні дощі та грози триватимуть.