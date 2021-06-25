К годовщине "Вагнергейта": Грозев назвал дату выхода расследования о срыве спецоперации
25 июня 2021 , 19:31Читати новину українською
Источник:24 канал
В Bellingcat занимались расследованием срыва спецоперации по захвату вагнеровцев. Однако с британской разведкой MI6 якобы пытались договориться, чтобы соответствующий материал не опубликовали.
Автор расследования Христо Грозев сообщил 24 каналу о дате выхода фильма. По словам журналиста, расследование о срыве спецоперации выйдет к годовщине "Вагнергейта" – то есть к 29 июля.
К теме Лукашенко обещал мне, что не подведет, – Зеленский об истории с вагнеровцами
В то же время журналист, сказал что ему очень сложно комментировать заявление Владимира Зеленского. Сейчас он с коллегами сопоставляет слова украинского президента с теми фактами, которыми владеет редакторская группа.Справка. Владимир Зеленский рассказал о деталях разговора с Александром Лукашенко летом 2020 года – тогда набирала обороты история с российскими вагнеровцами.
Скандал вокруг вагнеровцев: смотрите видео
Спецоперация касаемо вагнеровцев: коротко
- В июле 2020 года в Беларуси задержали боевиков ЧВК "Вагнер", которые воевали против Украины на Донбассе, впоследствии их всех вернули в Россию.
- Позже появилась информация о спецоперации СБУ – боевиков якобы планировали задержать в Киеве. Однако после того, как силовики доложили о планах Офису Президента, спецоперация провалилась.