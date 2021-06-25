К годовщине "Вагнергейта": Грозев назвал дату выхода расследования о срыве спецоперации

В Bellingcat занимались расследованием срыва спецоперации по захвату вагнеровцев. Однако с британской разведкой MI6 якобы пытались договориться, чтобы соответствующий материал не опубликовали.

Автор расследования Христо Грозев сообщил 24 каналу о дате выхода фильма. По словам журналиста, расследование о срыве спецоперации выйдет к годовщине "Вагнергейта" – то есть к 29 июля.

К теме Лукашенко обещал мне, что не подведет, – Зеленский об истории с вагнеровцами

В то же время журналист, сказал что ему очень сложно комментировать заявление Владимира Зеленского. Сейчас он с коллегами сопоставляет слова украинского президента с теми фактами, которыми владеет редакторская группа.

Владимир Зеленский рассказал о деталях разговора с Александром Лукашенко летом 2020 года – тогда набирала обороты история с российскими вагнеровцами.

Скандал вокруг вагнеровцев: смотрите видео

Спецоперация касаемо вагнеровцев: коротко