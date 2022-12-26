"Убить кувалдой или просто пристрелить": Грозев показал настоящее лицо россиян

В России объявили в розыск болгарского журналиста-расследователя Христа Грозева. Впоследствии он опубликовал в своих социальных сетях скриншоты, на которых граждане террористического государства угрожают ему убийством.

В понедельник, 26 декабря, российские СМИ сообщили, что известен журналист издания Bellingcat Грозев в списках на розыск. С реакцией на эту новость он не заставил себя ждать и распространил в своем твиттере доказательства того, что на самом деле русские являются теми людьми, которых нужно объявлять в розыск и привлекать к ответственности за язык вражды.

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Россияне "дискутируют", как убить человека

На опубликованных расследователем скриншотах граждане враждебного государства, не подбирая слов, "дискутируют" о том, как лучше убить болгарина. Собственно, это доказательства того, что в России процветает фашизм.

Комментаторы под материалом, что я в розыске, спорят, как меня лучше всего убить: или кувалдой – "как сейчас модно", – или ядовитым зонтиком, или просто застрелить меня – "того болгарского цыгана", который "наверное, румын ". Ох, эта фашистская мразь, процветающая в России,

– написал журналист.

Российский фашизм "наглядно": смотрите скриншоты из соцсетей Грозева (есть нецензурная лексика, 18+)

Если придерживаться мнения, что власть – зеркало народа, можно вполне смело констатировать, что прогнившее кремлевское руководство также имеет глубокую ненависть к тем, кто транслирует правду. Это и делал на протяжении многих лет журналист-расследователь Христо Грозев.

Что нужно знать о Грозеве С начала полномасштабного вторжения России в наше государство журналист Bellingcat документировал военные преступления оккупантов. Делал он это с помощью цифровых инструментов с открытым кодом.

Кроме того, расследователь вместе с американским изданием CNN пытался отыскать правду по делу кремлевского "либерала" Навального, отравленного Путином. Следует сказать, что "оппозиционность" Навального всегда нужно брать в кавычки, ведь она в ста процентах случаев заканчивалась на украинском вопросе. Однако важен тот факт, что "либерал" действительно был невыгоден кремлевскому режиму, а Грозев пытался об этом рассказать всему миру.

Напомним, недавно 24 Канал в своем аналитическом материале пытался разобраться в том, откуда у Путина и россиян появились этот причудливый фашизм, фантомная ненависть к цивилизованным государствам и комплекс неполноценности. Отвечать на такие вопросы крайне важно, ведь эти три фактора фактически привели к тому, что Россия решила начать полномасштабную войну.