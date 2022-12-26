У понеділок, 26 грудня, російські ЗМІ повідомили, що відомий журналіст видання Bellingcat Грозєв у списках на розшук. З реакцією на цю новину медійник не забарився та поширив у своєму твітері докази того, що насправді росіяни є тими людьми, яких потрібно оголошувати у розшук та притягувати до відповідальності за мову ворожнечі.

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Росіяни "дискутують", як вбити людину

На скриншотах, що опублікував розслідувач, громадяни ворожої держави, не підбираючи слів, "дискутують" про те, як краще вбити болгарина. Власне, це є доказам того, що в Росії процвітає фашизм.

Коментатори під матеріалом про те, що я в розшуку, сперечаються, у який спосіб мене найкраще вбити: чи кувалдою – "як зараз модно", – чи отруйною парасолькою, чи просто застрелити мене – "того болгарського цигана", який "напевно, румун". Ох, ця фашистська мразота, яка процвітає в Росії,

– написав журналіст.

Російський фашизм "наочно": дивіться скриншоти з соцмереж Грозєва (є нецензурна лексика, 18+)

Якщо дотримуватися думки, що влада – дзеркало народу, то можна цілком сміло констатувати, що прогниле кремлівське керівництво також має глибоку ненависть до тих, хто транслює правду. Це і робив уподовж багатьох років журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

Що потрібно знати про Грозєва Від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу журналіст Bellingcat документував воєнні злочини окупантів. Робив він це за допомогою цифрових інструментів з відкритим кодом.

Окрім того, розслідувач разом з американським виданням CNN намагався відшукати правду у справі кремлівського "ліберала" Навального, якого отруїв Путін. Слід сказати, що "опозиційність" Навального завжди потрібно брати в лапки, адже вона у ста відсотках випадків закінчувалась на українському питанні. Однак важливим є той факт, що "ліберал" справді був невигідний кремлівському режимові, а Грозєв намагався про це розповісти всьому світові.

Нагадаємо, нещодавно 24 Канал у своєму аналітичному матеріалі намагався розібратися у тому, звідки у Путіна та росіян з'явились цей химерний фашизм, фантомна ненависть до цивілізованих держав та комплекс меншовартості. Відповідати на такі питання вкрай важливо, адже ці три перелічені чинники фактично призвели до того, що Росія вирішила розпочати повномасштабну війну.