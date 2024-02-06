В Грозном росгвардейцы расстреляли подполковника МВД прямо в авто: что известно о его судьбе
В Ичкерии росгвардейцы открыли огонь по машине. В автомобиле находился подполковник МВД.
Сотрудники росгвардии расстреляли подполковника МВД Альберта Атмурзаева. Об этом пишут российские телеграм-каналы, передает 24 Канал.
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Что известно об инциденте
Инцидент произошел в воскресенье, 4 февраля, в районе Ахмат-Арены. Как пишут российские пропагандистские каналы, сотрудники ОМОН-Ахмат якобы хотели остановить внедорожник Mitsubishi Pajero, но водитель не остановился будто бы даже после двух предупредительных выстрелов. Тогда росгвардейцы начали стрелять уже по самой машине.
За рулем этой машины сидел подполковник Альберт Атмурзаев. Это начальник отделения по работе с личным составом временной оперативной группировки органов и подразделений МВД. По версии каналов страны-агрессорки, Атмурзаева госпитализировали с огнестрельным ранением в голову, после чего он умер в больнице.
В Энгельсе расстреляли пилота Ту-95
- Недавно ГУР МО сообщило о расстреле командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 майора Олега Стегачева в Энгельсе. Он находится в базе украинского "Миротворца" и считается военным преступником, поскольку имеет прямое отношение к атакам по городам Украины.
- После этого пропаганда Кремля вбросила сразу две версии. Оккупанты начали утверждать, что Стегачев якобы уволился со службы еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Одни захватчики говорили, что Стегачев был вместе с другом на улице и будто бы просто услышал три похожие на выстрелы хлопки и позвонил в полицию, после чего на место приехали правоохранители и нашли гильзы от травмата.
- Другие россияне заявляли, что Стегачев принял якобы участие в бытовом конфликте. После этого летчика будто бы госпитализировали с незначительным ранением.