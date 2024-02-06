В Грозном росгвардейцы расстреляли подполковника МВД прямо в авто: что известно о его судьбе

В Ичкерии росгвардейцы открыли огонь по машине. В автомобиле находился подполковник МВД.

Сотрудники росгвардии расстреляли подполковника МВД Альберта Атмурзаева. Об этом пишут российские телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте

Инцидент произошел в воскресенье, 4 февраля, в районе Ахмат-Арены. Как пишут российские пропагандистские каналы, сотрудники ОМОН-Ахмат якобы хотели остановить внедорожник Mitsubishi Pajero, но водитель не остановился будто бы даже после двух предупредительных выстрелов. Тогда росгвардейцы начали стрелять уже по самой машине.

За рулем этой машины сидел подполковник Альберт Атмурзаев. Это начальник отделения по работе с личным составом временной оперативной группировки органов и подразделений МВД. По версии каналов страны-агрессорки, Атмурзаева госпитализировали с огнестрельным ранением в голову, после чего он умер в больнице.

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