Співробітники росгвардії розстріляли підполковника МВС Альберта Атмурзаєва. Про це пишуть російські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

Інцидент стався у неділю, 4 лютого, у районі Ахмат-Арени. Як пишуть російські пропагандистські канали, співробітники ОМОН-Ахмат нібито хотіли зупинити позашляховик Mitsubishi Pajero, але водій не зупинився буцімто навіть після двох попереджувальних пострілів. Тоді росгвардійці почали стріляти вже по самій машині.

За кермом цієї автівки сидів підполковник Альберт Атмурзаєв. Це начальник відділення по роботі з особовим складом тимчасового оперативного угруповання органів і підрозділів МВС. За версією каналів країни-агресорки, Атмурзаєва ушпиталили з вогнепальним пораненням у голову, після чого він помер у лікарні.

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